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07 ноября, четверг
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Новости
19:26
Глава московского исполкома ЕР уходит в отставку
21:17
Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC
20:41
Набиуллина обещала не поддерживать экономический рост ценой разгона инфляции
18:15
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
21:39
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
22:27
Медведев одобрил систему рибейтов в России
22:14
В Госдуму внесен законопроект о трудоустройстве иностранных студентов
21:57
Росгвардия представила новую эмблему
21:53
OneWeb перенесла запуск спутников с Байконура на январь 2020 года
20:55
В большинстве городов России уровень загрязнения воздуха превышен в несколько раз
20:26
РБК: бывший куратор мусорной реформы Логинов станет заместителем директора Росгеологии
20:12
Alibaba рассчитывает собрать в ходе IPO в Гонконге хотя бы $10 млрд
20:03
Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа»
19:53
Heineken откажется от пластиковых колец на упаковках пива
19:48
Полковника ФСБ Черкалина проверяют на причастность к миллиардной взятке при санации Балтийского банка
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Тема
(обновлено: 07.11.2019)
Деятельность "Стройгазмонтажа"
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2
«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга
«Газпром» мог вернуть проданные 11 лет назад активы
7
Железные дороги сведут в одно лицо
Подходы к Керченскому мосту построит "Стройгазмонтаж"
«Все работы на этом проекте двигаются по плану»
Строительство моста через Керченский пролив вышло на финишную прямую
«Необходимо завершить работы до зимнего периода, когда они значительно осложнятся»
Подрядчику Керченского моста не выделили денег на строительство
1
«Задержка выплат может существенно сказаться на стоимости»
Керченский мост остался без денег
15
Севастополю добавят досуга
Губернатор Сергей Меняйло просит правительство поддержать проект парка развлечений
Мост в Крым согласовали окончательно
Проект одобрили Росавтодор и Главгосэкспертиза
4
ФАС переоценила «Силу Сибири»
Служба недовольна тендером «Газпрома» на 156 млрд рублей
«Стройгазмонтаж» получил контракт «Газпрома»
Компания Аркадия Ротенберга проложит трубу за 44 млрд рублей
Мост потянул за собой трубу
"Стройгазмонтаж" может построить газопровод в Крым
Мост в Крым ограничили рублями и годами
Определены максимальная стоимость и сроки проекта
Правительство навело мост к Аркадию Ротенбергу
"Стройгазмонтаж" построит переход через Керченский пролив
«Я в таких вопросах не торгуюсь»
Владелец «Стройгазмонтажа» АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ рассказал “Ъ”, почему взялся за проект строительства Керченского моста
Аркадий Ротенберг набирает строительную высоту
Бизнесмен создает еще одну девелоперскую компанию
"У нас только один бизнес-план — быть готовым в любой ситуации"
Глава "Стройгазмонтажа" Руслан Горюхин о "Газпроме", тендерах и конкурентах
ВЭБ углубится в нефть и газ
Развивая инжиниринговый бизнес в этих отраслях
Аркадий Ротенберг вошел в "Газпром бурение"
Компания продана за 4 млрд рублей
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Как инженер из Ленинградской области воплотил мечту детства
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Фото дня: 6 ноября
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Прошли «Русским маршем»
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия