«Стройгазмонтаж» ушел от Аркадия Ротенберга

Основной подрядчик «Газпрома» «Стройгазмонтаж» сменил владельца. По неофициальным данным, Аркадий Ротенберг продал его примерно за 75 млрд руб. структуре Газпромбанка и монополии «Газстройпром», объединяющей ее строительные активы. До этого СП уже получило «Стройгазконсалтинг», а в перспективе в его состав может войти и третий крупнейший подрядчик «Газпрома» «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже «Стройгазмонтажа», крупнейшего строительного подрядчика «Газпрома». Об этом “Ъ” сообщил представитель бизнесмена, пояснив, что вырученные средства будут направлены на инвестиции в России. Стоимость актива не раскрывается, но в конце сентября газета РБК сообщала, что сумма сделки может составить около 75 млрд. руб. Источник, знакомый с подробностями продажи, сообщил, что реальная цена «была близкой к этому уровню».

«Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году на базе пяти активов («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»), контроль над которыми «Газпром» продал по стартовой цене 8,4 млрд руб. В последующие два года компания стала основным строительным подрядчиком монополии, выиграв более 20 конкурсов на работы, один из них — на создание наземной части газопровода в Германию «Северный поток». Весной 2014 года компания и ее владелец Аркадий Ротенберг попали под западные санкции, но это не помешало подрядчику получить право на строительство Крымского моста из Краснодарского края на полуостров.

Новый владелец «Стройгазмонтажа» не раскрывается, но, по данным источников “Ъ”, это «Газстройпром», где 49% — у «Газпрома», остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц.

Ранее компания уже купила третьего по размеру подрядчика монополии «Стройгазконсалтинг». При этом в конце июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что компания снизит свое участие в строительных активах, так как для нее это непрофильный бизнес. В четверг, 7 ноября, в компании не комментировали ситуацию. Последним независимым крупным подрядчиком компании остался «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко. По неофициальным данным, «Газпром» ведет переговоры о его покупке.

Ольга Мордюшенко