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10:21
«Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 42,35% голосов
11:00
Иран сообщил об аресте 17 работавших на ЦРУ шпионов
01:10
Western Union ограничила переводы за границу суммой 600 тыс. рублей в месяц
10:24
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
11:56
«Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории
12:34
С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года
12:31
Операционная прибыль Hyundai Motor достигла максимума за два года
12:28
Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении норм провоза овощей и фруктов
12:22
Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог
11:59
Эксперты сообщили об опасности внедрения банками технологии блокчейн
11:50
Врио главы Севастополя отправил в отставку вице-губернатора Илью Пономарева
11:37
Правозащитники сообщили о 16 жертвах авиаудара России в Сирии
11:35
ИКАР снизил прогноз урожая зерна в 2019 году
11:29
Задержанного на совещании в мэрии Читы майора МЧС подозревают в хищении 1,65 млн рублей
11:27
НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям
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Тема
(обновлено: 21.07.2019)
Проект South Stream
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3
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South Stream ищет новое русло
«Газпром» возрождает проект в малом масштабе
«Газпром» требует от Saipem €541 млн за South Stream
Монополия выдвинула встречные требования к подрядчику
"Газпром" сбросил убытки в Черное море
Монополия начала списания по South Stream
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Болгария хочет возобновить переговоры о South Stream
Россия впервые официально подтвердила возможность возврата к проекту
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Россию тянут на юг
Москва готова вернуться к обсуждению South Stream
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Россия вернулась к идее строительства газопроводов в ЕС
"Южный поток" никак не иссякнет
Болгария неожиданно выдала разрешение на проект
«Концепция, безусловно, меняется»
Министр энергетики Александр Новак о South Stream, санкциях, добыче и Крыме
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Участники проекта South Stream не хотят с ним прощаться
"Газпром" ищет новый обход Украины
На этот раз через Турцию
Сербия хочет «серьезно поговорить» с Россией и ЕС о South Stream
Белград по-прежнему против санкций в отношении РФ
Европа растерялась в потоке
Россия отказалась от South Stream без предупреждения
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Россия отказалась от газопровода South Stream
Россия сворачивает «Южный поток»
На смену ему «Газпром» построит морской газопровод через территорию Турции
"Сила Сибири" борется со ставкой
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия