К Винни-Пуху подошли конфискательно

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура подала новый иск к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву (в 1990-е считался лидером группировки «Винни-Пухи»). У экс-градоначальника, его родных, а также доверенных лиц на этот раз просят изъять собственность на сумму 5,3 млрд руб., а также свыше 700 млн руб. Ранее по антикоррупционному иску в казну отошла собственность экс-чиновника на сумму 14,8 млрд руб.

Ответчиками по новому иску, поданному также в Ленинский районный суд Владивостока и инициированному генпрокурором Игорем Красновым, помимо Владимира Николаева выступают его 83-летняя мать Раиса Николаева, племянница Евгения Забелина, а также ряд физических и юридических лиц. Среди последних — его доверенное лицо и бизнес-партнер Дмитрий Глотов, его сын Богдан Глотов, а также и. о. руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Юлий Иванов.

Последний с 2016 года находился под стражей по делу о взятках на сумму более 45 млн руб. за оформление фитосанитарных сертификатов для лесоматериалов и зерна, однако перед судом так и не предстал. Как сообщал “Ъ”, он подписал контракт на участие в СВО, был удостоен госнаграды и в дальнейшем его уголовное преследование прекратили, тогда как пятеро соучастников в августе этого года получили от восьми лет и четырех месяцев до девяти лет колонии строгого режима.

Как говорится в новом иске, в 2001–2004 годах господин Николаев являлся депутатом краевого парламента, с 2004 по 2008 год был мэром Владивостока. По закону он не мог заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, а также использовать служебные полномочия в целях создания благоприятных условий для каких-либо хозяйствующих субъектов.

Однако вышеприведенные запреты и ограничения чиновник не соблюдал, а властные полномочия использовал для незаконного обогащения себя и приближенных лиц.

В результате Ленинский районный суд Владивостока 25 июля этого года по иску Генпрокуратуры к нему и его родным взыскал в федеральную собственность 735 объектов недвижимости на сумму более 14,8 млрд руб. как имущество, полученное коррупционным путем.

Дополнительными проверочными мероприятиями было установлено, что господин Николаев скрыто владел еще рядом юридических лиц, которых использовал для получения муниципального имущества.

«В этих целях Николаев как мэр Владивостока обеспечивал продажу дорогостоящей муниципальной недвижимости на аукционе с закрытой подачей предложений о цене. При этом доступ к торгам получали исключительно аффилированные ему коммерческие компании. Другие участники к распределению высоколиквидных лотов не допускались»,— говорится в иске, имеющемся в распоряжении “Ъ”.

В результате с 2005 по 2012 год ответчик, как подсчитали прокуроры, смог вывести из муниципальной казны и обратил в собственность подконтрольных ему предприятий более 130 объектов недвижимости общей площадью 12,7 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью более 700 млн руб.

При этом созданные им фирмы какой-либо реальной коммерческой деятельности не вели и намерения использовать приобретенное имущество по назначению не имели. Полученная ими недвижимость позже была продана третьим лицам. А полученную от продажи прибыль господин Николаев легализовал, направив ее на создание новых бизнес структур: ООО «Базисинвест», ООО «Владмар», ООО «Строй проект», ЗАО «Капитал актив», ООО «Стройстайл», которые оформил на свою мать и племянницу. В настоящее время эти общества являются собственниками недвижимости площадью 153 074,1 кв. м и рыночной стоимостью 575 млн руб. Они имеют в долгосрочной аренде муниципальные земли площадью 0,3 га и стоимостью 100 млн руб., подсчитали прокуроры.

Надзор установил, что в коррупционную схему по завладению имуществом в Приморском крае господин Николаев также вовлек своих доверенных лиц Юлия Иванова и Дмитрия Глотова. Вместе с последним в 2000 году чиновник установил контроль над бывшим крупнейшим государственным рыбопромышленным предприятием региона — ОАО «Турниф». А став депутатом в 2001 году, господин Николаев переоформил принадлежащие ему акции компании на свою мать, продолжая тайно владеть и управлять фирмой через господина Глотова, считает надзор.

В последующем через цепочку фирм имущество предприятия было переоформлено на принадлежащее господину Глотову ООО УК «Системные решения».

«Содействие» названным лицам оказывал бывший исполнительный директор ООО «Рыбокомбинат “Турниф”» и ООО УК «Системные решения» Юлий Иванов, который в 2015 году был назначен руководителем управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, говорится в иске. Заняв публичную должность, последний, как установила Генпрокуратура, стал создавать неконкурентные преимущества и преференции для бизнеса ответчиков. Для этого он обеспечивал приоритетное оформление сертификатов на рыбную продукцию их компаний, что позволило беспрепятственно реализовывать ее на территории региона и за рубежом и монополизировать данный рынок.

«Более того, находясь во власти, он обеспечивал компаниям ответчиков иммунитет от проверок, а также защищенность от выявления правоохранительными органами квалификации и привлечения к ответственности за использование серых схем экспорта водных биологических ресурсов»,— подчеркивается в исковом заявлении.

В нем указано, что полученные таким образом коррупционные доходы от деятельности подконтрольных структур и их последующей реализации ответчики направили на создание ООО «Агуда» и ООО «Абахай», занимающихся оптовой торговлей морепродуктами, а также на развитие группы строительных компаний «Ареал». Этот холдинг включает 12 компаний: ООО «Ареал-Девелопмент», ООО «Ареал-Инвест», ООО СЗ «Ареал-Девелопмент» и другие. Их совокупная капитализация составляет 5,3 млрд руб.

Таким образом, ответчики совершили преобразование активов, полученных в результате коррупционных деяний, «в иное имущество», что является легализацией и влечет их изъятие в казну государства, указывают прокуроры.

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства пять участков земли общей площадью около 16 га, расположенные в городе Артеме Приморского края и принадлежащие ООО «Базисинвест», два помещения во Владивостоке, числящиеся за ООО «Владмар» и ООО «Сити-Маркет» (187 и 110 кв. м соответственно), а также здание на улице Володарского площадью 2,7 тыс. кв. м, принадлежащее ООО «Строй проект».

Кроме того, надзор требует обратить в пользу государства акции ЗАО «Капитал актив», АО «Оптима», АО «Фармазос», принадлежащие матери господина Николаева, а также ООО «Базисинвест» и доли в уставном капитале ряда коммерческих фирм — ООО «Стройстайл», ООО «Ареал-Инвест», ООО «Ареал-Девелопмент», ООО «Стрелковый клуб» и ООО УК «Ареал-Комфорт, зарегистрированных, в частности, на Дмитрия и Богдана Глотовых.

Кроме того, прокуратура просит солидарно взыскать с экс-мэра Владивостока, его матери, племянницы, а также компаний ООО «Восточный берег», ООО «Легат», ООО «Стингер» и ООО «Сити-Маркет» 730 млн 276 тыс. руб.

По ходатайству истца суд уже наложил обеспечительный арест на имущество ответчиков. Предварительное заседание по делу пройдет 26 сентября.

Мария Локотецкая