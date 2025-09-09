Что Генпрокуратура требует изъять по делу экс-мэра Владивостока Владимира Николаева
Деньги
Денежные средства в размере 730 276 927 руб. 51 коп.
Земельные участки
1.Земельный участок площадью 30 000 кв. м в селе Кролевцы (Приморский край).
2.Земельный участок площадью 30 000 кв. м в селе Кролевцы (Приморский край).
3.Земельный участок площадью 29 980+/–61 кв. м в селе Кролевцы (Приморский край).
4.Земельный участок площадью 30 000 кв. м в селе Кролевцы (Приморский край).
5.Земельный участок площадью 29 954+/–4543 кв. м в селе Кролевцы (Приморский край).
Коммерческая недвижимость
1.Помещение площадью 187,6 кв. м в городе Владивостоке (Приморский край).
2.Помещение площадью 110,8 кв. м в городе Владивостоке (Приморский край).
3.Здание площадью 2775,7 кв. м в городе Владивостоке (Приморский край).
Акции
1.100 акций ЗАО «Капитал актив» (ОГРН 1082537002030, ИНН 2537051652).
2.100 акций АО «Оптима» (ОГРН 1082537002020, ИНН 2537051645).
3.119 689 акций АО «Фармазос» (ОГРН 1022502118540, ИНН 2539029973).
4.100% долей в уставном капитале ООО «Стройстайл» (ОГРН 1062538086797, ИНН 2538100013).
5.100% долей в уставном капитале ООО «Ареал-Инвест» (ОГРН 1192536030785, ИНН 2540253345).
6.75% долей в уставном капитале ООО «Ареал-Девелопмент» (ОГРН 1192536030719, ИНН 2540253320).
7.75% долей в уставном капитале ООО «Стрелковый клуб» (ОГРН 1212500015276, ИНН 2540252149).
8.75% долей в уставном капитале ООО «УК “Ареал-Комфорт”» (ОГРН 1212500011096, ИНН 2540261018).