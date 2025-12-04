Бывший мэр не согласился с изъятием

В Приморский краевой суд поступила апелляционная жалоба защиты бывшего мэра Владивостока на решение суда первой инстанции. Ранее по антикоррупционному иску Генпрокуратуры суд постановил изъять в доход государства имущество Владимира Николаева и его родных стоимостью более 14,8 млрд руб.

Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева

Как говорится в материалах дела, жалоба поступила в крайсуд 2 декабря, ее рассмотрение назначено на 24 декабря.

В июле этого года Ленинский райсуд Владивостока согласился с доводами надзорного ведомства, настаивавшего на том, что бывший градоначальник нарушил антикоррупционное законодательство.

В 2001–2004 годах Владимир Николаев являлся депутатом заксобрания Приморья, с 2004 по 2008 год был мэром Владивостока. По закону он не мог заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, а также использовать служебные полномочия в целях создания благоприятных условий для каких-либо хозяйствующих субъектов.

Однако вышеприведенные запреты и ограничения чиновник не соблюдал, а властные полномочия использовал для незаконного обогащения себя и приближенных лиц, указывает Генпрокуратура.

Ответчиками по делу также выступали: сестра господина Николаева, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Виктория Николаева, 83-летняя мать Раиса Николаева, племянница Евгения Забелина, а кроме того, 16 различных фирм, которые, как считают прокуроры, бывший мэр столицы Приморья использовал «для сокрытия принадлежности» ему имущества «и ухода от контроля уполномоченных органов».

В результате Ленинский районный суд Владивостока по иску Генпрокуратуры к Владимиру Николаеву и его родным взыскал в федеральную собственность 821 объект недвижимости. Речь, в частности, идет об имущественном комплексе санатория «Амурский залив» (3 земельных участка — 11,4 га, 8 зданий — 113 019 кв. м), апарт-отеле «Магнум» (322 квартиры — 27 670 кв. м, 269 машино-мест — 3752 кв. м, 23 офисных помещения — 1882 кв. м), 12 земельных участках (24,7 га), 12 зданиях (8600 кв. м) и 32 нежилых помещениях (10 630 кв. м).

«Мы будем обжаловать решение суда первой инстанции во всех инстанциях вплоть до Верховного суда. Это консолидированная позиция ответчиков»,— заявил “Ъ” в июле адвокат господина Николаева Александр Бондаренко.

В октябре тот же Ленинский райсуд удовлетворил второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры и дополнительно изъял в доход государства у Владимира Николаева и его приближенных имущество на сумму свыше 6,8 млрд руб.

Это решение суда сторона защиты намерена также оспорить, сообщил сегодня “Ъ” адвокат Бондаренко. Шансы на успех он оценил в «не более 1%».

Алексей Чернышев, Владивосток