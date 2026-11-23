Ливия фронта
Российский корвет в Африке попал под украинский обстрел
Власти восточной части Ливии назвали атаку на российские корвет «Меркурий» и сухогруз MV Angara посягательством на национальный суверенитет и угрозой международному морскому судоходству. Они потребовали от ООН расследовать, находятся ли в Ливии украинские силы. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), в свою очередь, заявила о серьезной обеспокоенности по поводу нападений у берегов Бенгази.
Российский корвет «Меркурий», находившийся в порту Бенгази, попал утром 22 ноября под удар морских безэкипажных катеров, проинформировали в тот же день власти восточной части Ливии. «Предварительное расследование показывает, что взрыв произошел на борту российского судна, пришвартованного в порту, и наиболее вероятной причиной стала атака с использованием дронов,— сообщила пресс-служба восточноливийского правительства.— Судно возвращалось в Россию, и его остановка в порту Бенгази была связана с дозаправкой и пополнением запасов в рамках существующих соглашений о морском сотрудничестве и упрощении процедур (транзита.— “Ъ”) между двумя странами».
Чуть позже стало известно об атаке на сухогруз MV Angara.
В Бенгази, столице восточной части расколотой Ливии, заявили, что службы безопасности начали комплексное расследование в координации с российскими властями для выяснения обстоятельств случившегося. «Правительство самым решительным образом осуждает этот акт и рассматривает нападение на судно в ливийском порту как серьезное посягательство на национальный суверенитет и вопиющее нарушение безопасности порта и морского судоходства. Оно не будет рассматривать это как незначительный инцидент»,— подчеркнули власти, указав на право принять «законные меры».
На следующий день с заявлением выступил Владимир Зеленский, объявивший, что удар по «Меркурию» был операцией Киева.
Как проинформировали источники телеканала «Аль-Джазира», в результате украинских ударов по Бенгази есть погибшие — как среди российских, так и среди ливийских граждан.
Генштаб Ливийской национальной армии (ЛНА), которая контролирует восток африканской страны, сообщил, что привел свои подразделения в состояние повышенной готовности, и уверил, что держит ситуацию под контролем.
Премьер-министр восточноливийского правительства Усама Хаммад направил письмо генсеку ООН, а также членам Совета Безопасности ООН с требованием провести «серьезное и прозрачное международное расследование» по поводу того, присутствуют ли в Ливии украинские военнослужащие и используют ли они военные базы на западе страны для запуска беспилотников.
«Мы призываем Украину предоставить официальное объяснение по поводу своей военной деятельности в Ливии»,— в то же время заявил премьер-министр и добавил, что ливийская территория не должна быть ареной чужого конфликта.
Де-факто Ливия сама находится в состоянии перманентного конфликта. Она территориально и политически поделена между двумя конкурирующими администрациями — Правительством национального единства (ПНЕ) на западе страны (Триполи), и правительством, костяк которого составляет командование ЛНА, на востоке (Бенгази).
Согласно опубликованному в апреле расследованию телеканала RFI, в 2025 году Киев и ПНЕ заключили тайное соглашение, согласно которому украинская сторона направила на запад Ливии 200 своих инструкторов для обучения сил ПНЕ. В основном это операторы дронов. Взамен ПНЕ предоставило Киеву береговую инфраструктуру для ударов по российским судам, в частности доставляющим грузы в Африку, где в ряде горячих точек дислоцирован российский Африканский корпус — специальная структура в составе Минобороны РФ. Именно эта группа украинских военных, как утверждали в RFI, несет ответственность за удар 3 марта по российскому газовозу Arctic Metagaz в Средиземноморье.
Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) заявила о серьезной обеспокоенности по поводу нападений у берегов Бенгази, подчеркнув необходимость уважать суверенитет Ливии. «Миссия призывает все стороны проявить максимальную сдержанность,— говорится в заявлении МООНПЛ в соцсети X.— Эти атаки вновь подчеркивают срочную необходимость форсирования усилий по объединению ливийских национальных институтов и укреплению их способности защищать суверенитет страны и ее безопасность».