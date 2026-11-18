Смесь американского с французским
США и Европа не находят общий язык по Украине
Американские переговорщики по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 19 ноября встретятся в Берлине с представителями Киева и Европы, чтобы продолжить обсуждение условий украинского урегулирования и создания новой архитектуры европейской безопасности. Несмотря на заявление Джареда Кушнера о «значительном прогрессе» в переговорах с союзниками, действия и высказывания европейцев не указывают на то, что их позиции сближаются с американскими. Российской стороне позиция европейских стран оптимизма также не внушает. Переговоры в Берлине совпали с громким скандалом в российско-французских отношениях — Москва обвинила Париж в прямой вовлеченности в конфликт и назвала французских военных на Украине «законной целью» для ВС России.
Обсуждение украинского конфликта 19 ноября пройдет сразу на двух площадках Европы и Азии. Запланированная встреча американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с представителями Европы и Киева в Берлине может пройти практически одновременно с двухсторонней встречей президентов Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне (напомним, что перед этой встречей президент Трамп назвал Украину своей «любимой темой»).
В связи с этим издание Axios сообщает, что европейцы пребывают в тревожном ожидании контактов лидеров США и России.
«Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и для Европы. Мы готовимся ко всему»,— заявил Axios европейский дипломат.
По словам собеседников издания, в ходе переговоров в Шэньчжэне «президент США может занять по Украине или Тайваню позицию, которая подорвет интересы союзников или будет выглядеть как поддержка их главных противников».
Учитывая значительный элемент неопределенности относительно переговорного процесса по Украине, американские представители прилагают максимум усилий, чтобы удержать переговоры на плаву и добиться расширения их формата путем вовлечения в них представителей Европы.
После телефонного разговора Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с помощником президента Путина Юрием Ушаковым, состоявшегося 16 ноября, Джаред Кушнер изложил свое видение переговорного процесса в соцсети Х. «Мы обсудили, как способствовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало в последние четыре года. Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над более стабильным и безопасным будущим для Европы. Мы также начали подготовку повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую мы стремимся созвать в ближайшее время»,— сообщил Кушнер. «В тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами на протяжении года мы добились значительного прогресса в реализации этого видения»,— добавил он.
«Стив и Джаред действительно усердно работают над тем, чтобы выработать набор условий, с которыми могли бы согласиться обе стороны. Я думаю, наши посланники пытаются найти такую совокупность обстоятельств, на которую согласятся обе стороны. Думаю, будет выдвигаться еще много идей, и в конечном счете мы просто ищем один путь к мирной сделке из множества различных вариантов»,— заявил 16 ноября в интервью телеканалу Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Последние заявления российской стороны, впрочем, свидетельствуют о том, что в Вашингтоне явно торопят события, считая участие европейцев в переговорном процессе по Украине делом решенным.
Как сообщил Юрий Ушаков, очередной раунд мирных переговоров по Украине пройдет в прежнем, трехстороннем формате, и Москва не давала согласия на его расширение.
Еще более жесткое заявление сделал 17 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Речи об участии европейцев в переговорном раунде в любом случае не идет. Пусть они дальше занимаются репродукцией своих санкционных пакетов»,— отметил господин Рябков. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тупиковыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавших европейских союзников усилить давление на Москву.
Евросоюзу становится все труднее достичь консенсуса по санкциям против Москвы из-за «крупных и очень влиятельных групп интересов», признал 16 ноября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, некоторые европейские страны надеются вернуться «к обычному ведению дел с Россией».
Подтверждением нарастающего разброда мнений в рядах европейских союзников стало новое заявление президента Финляндии Александра Стубба, в интервью газете Financial Times призвавшего Европу начать общаться с Москвой напрямую, минуя американских посредников.
«Мы слишком долго передавали ведение переговоров с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным. Я думаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, придерживаясь единой позиции и общих тезисов»,— заявил господин Стубб.
По его мнению, есть два сценария развития событий: либо повторение Ялтинского соглашения 1945 года, в результате которого Восточная Европа оказалась под влиянием Советского Союза, либо создание аналога Хельсинкских соглашений 1975 года, которые ослабили напряженность между Востоком и Западом. «Мы не знаем, в какую сторону склонятся США сейчас. Вероятно, они склоняются больше к сценарию Ялты, но в будущем могут склониться больше к лагерю Хельсинки»,— заявил господин Стубб.
По его мнению, Путин «готов к диалогу с Европой», хотя Европа «запоздала» с ним. «Без согласия Путина никакого соглашения не будет — мы должны реалистично смотреть на вещи»,— резюмировал господин Стубб.
Однако, помимо руководства Евросоюза, сторонниками преобладающего конфронтационного подхода к отношениям с Россией остаются государства ЕС, входящие в коалицию желающих и участвующие в украинском конфликте на стороне Киева.
Незадолго до переговоров американских представителей с Европой и Украиной в Берлине разразился громкий скандал в российско-французских отношениях, после того как французская сторона официально подтвердила присутствие действующих военнослужащих Пятой республики на территории Украины.
Как заявила 17 ноября министр-делегат (помощник министра) при Министерстве ВС Франции Алис Рюфо в ходе правительственного часа в Национальном собрании, Париж уже давно поставляет Украине «артиллерию, боевую авиацию, средства противовоздушной и противоракетной обороны», а также много лет занимается подготовкой военнослужащих этой страны во Франции и Польше.
«В этом контексте действительно на Украине существует координационная структура, которая тесно сотрудничает с миссией по вопросам обороны»,— сообщила Алис Рюфо. При этом она выразила мнение, что «речь не идет о военной интервенции в рамках войны и о прямом участии в конфликте, которые описаны в ст. 35 Конституции Франции, поскольку эти силы ведут деятельность на очень большом расстоянии от линии фронта без какого-либо прямого участия в боевых действиях».
Несмотря на эти оговорки, Москва обвинила Париж в прямом вовлечении в конфликт и назвала французских военных на Украине «законной целью» для ВС России. «Что касается мер с нашей стороны, то их будут принимать не в Министерстве иностранных дел, а в Министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации. Как заявил президент России Владимир Путин, иностранные войска на Украине в случае их размещения станут законной целью для российских военных. Надеемся, что в Париже это осознают»,— предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для RT France.