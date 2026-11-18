После телефонного разговора Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с помощником президента Путина Юрием Ушаковым, состоявшегося 16 ноября, Джаред Кушнер изложил свое видение переговорного процесса в соцсети Х. «Мы обсудили, как способствовать прямому взаимодействию между Европой и Россией, которое в значительной степени отсутствовало в последние четыре года. Важно, чтобы обе стороны напрямую слышали опасения и предложения друг друга, поскольку мы работаем над более стабильным и безопасным будущим для Европы. Мы также начали подготовку повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую мы стремимся созвать в ближайшее время»,— сообщил Кушнер. «В тесном сотрудничестве с Украиной и европейскими партнерами на протяжении года мы добились значительного прогресса в реализации этого видения»,— добавил он.