Зимовки становятся короче
Во сколько обойдется временный переезд в теплые страны и Европу
Россияне стали позже собираться на зимовку в теплые страны. Как выяснил “Ъ FM”, в этом году многие задержались дома из-за теплой осени и планируют поездки уже в декабре. Для сравнения — в прошлом году туристы готовились к зимовкам с лета и улетали в октябре, рассказывают участники рынка. Где переждать холода? И сколько это будет стоить?
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От 0,5 млн руб. на человека обойдется зимовка в Таиланде. Если выбор пал на Пхукет, чек может превысить 1 млн руб.: аренда там дорогая, отмечают эксперты. В бюджете учитываются перелет, жилье на 90 дней, питание, транспорт и страховка, подсчитали в Российском союзе туриндустрии.
В Юго-Восточной Азии еще можно найти варианты за $500 в месяц, но разве что маленькую квартирку вдали от моря. Чтобы расположиться с комфортом, хватит порядка $1,5 тыс., отметил эксперт рынка зарубежной недвижимости портала Prian.ru Филипп Березин:
«Это приятный формат, когда есть определенная отельная инфраструктура в комплексе, но при этом в номере есть минимальный "квартирный" набор. В частности, речь про небольшую плиту и место для готовки. Ведь если говорить про две-три недели — это одна история, а если про пару месяцев, то классический отель может быть дороговат».
Многим в этом году пришлось пересмотреть бюджет на временный переезд, рассказала генеральный директор туроператорской компании «Сатмаркет» Ирина Сетун:
«Иногда клиенты говорят, что хотят за $10 тыс. снять на месяц трехспальную виллу, но таких бюджетов нет, все значительно дороже. При бюджете в $25-30 тыс. нужно хорошо постараться, чтобы найти такой вариант. И рассчитывать на какое-то топовое размещение недалеко от моря не приходится.
Цены выросли практически в два раза, и нужно уходить в сторону каких-то кондоминиумов, апартаментов».
По данным аналитиков, тренд сезона — это Азия, Китай в особенности. Но и от любимых направлений туристы не отказываются: на предстоящую зиму россияне купили на 22% больше авиабилетов в Таиланд и на 40% больше — во Вьетнам.
Состоятельные клиенты выбирают Европу, но не любят задерживаться долго на одном месте, а переезжают из отеля в отель, рассказал управляющий партнер консьерж-сервиса Кonsierge Кирилл Левадный:
«Речь, например, о Франции, то есть Куршевеле и в меньшей степени —Межеве. Там большое количество "пятерок", и средняя цена за ночь начинается где-то от €2 тыс. и выше. Если брать шале, то это €80-100 тыс. за неделю.
Также Санкт-Мориц в Швейцарии свою клиентуру привлекает. Он гораздо более буржуазный, в стиле old money. Там также ночь где-то в среднем от 1,5-1,8 тыс. во франках стартует. Там чуть меньше хороших, достойных гостиниц. В Дубае тоже на Новый год обычно sold out».
Важным фактором выбора места для зимовки становится инфраструктура и доступность развлечений. Как проводят свободное время удаленщики в теплых странах “Ъ FM” рассказала директор компании Navigate Phuket Светлана Романюк:
«Очень многие обучаются яхтингу. В акватории около Пхукета расположены 200 островов. Можно выйти в море на два дня, неделю. В декабре у нас будет проходить регата. Приходит порядка 150-200 судов, образуется достаточно большая, интересная международная тусовка. На Самуи, Пхангане комьюнити духовно развитых людей. Там есть ретрит-центры, часто это бывают йога-ретриты. Спрос растет на медицинский туризм и на увеличение продолжительности жизни. На Пхукете и вообще в Таиланде это пластическая хирургия, чекапы».
Как отмечают игроки, спрос на зимовки за рубежом вырос. Число бронирований жилья от двух недель с ноября по март увеличилось на 10% к прошлому сезону.