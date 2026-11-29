Россияне стали позже собираться на зимовку в теплые страны. Как выяснил “Ъ FM”, в этом году многие задержались дома из-за теплой осени и планируют поездки уже в декабре. Для сравнения — в прошлом году туристы готовились к зимовкам с лета и улетали в октябре, рассказывают участники рынка. Где переждать холода? И сколько это будет стоить?