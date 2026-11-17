Бали примет без визы
Как возможная отмена виз повлияет на турпоток россиян в Индонезию
Москва и Джакарта рассчитывают договориться об отмене виз до конца декабря, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов. Ранее о таких планах заявляли и в Министерстве экономического развития.
0:00
0:00
Сейчас краткосрочная туристическая виза в Индонезию на 30 дней стоит $35. Получить ее можно в аэропорту по прилете или заранее, оформив онлайн. Для большой семьи экономия на сборе будет приятной, однако на решение о поездке фактор получения визы не влияет, говорит генеральный директор туроператора «Сатмаркет» Ирина Сетун:
«К примеру, Япония — там оформляется виза в паспорте, но это никого не останавливает, все ездят. На Бали есть неосвоенные регионы, россияне приезжают, прилетели в Денпасар, съездили на три ночи в Убуд, а потом поехали на море в Нуса-Дуа в основном, потому что там, считается, самые лучшие пляжи. А на самом деле тот же остров Бали — он достаточно большой, там можно много, куда еще съездить, и, может быть, информационный повод об отмене виз привлечет в страну больше туристов по расширенным, нестандартным маршрутам».
Прямые рейсы на Бали выполняет «Аэрофлот».
Однако многие туристы предпочитают летать с пересадками через Китай или страны Ближнего Востока. Такие маршруты обходятся на 30-40% дешевле.
Индонезию для зимовки выбирает все больше туристов, отмечает представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелихова:
«Средняя стоимость перелета на одного человека за год сократилась. Если в 2025 году средняя цена билета была 82 тыс. руб., то в 2026-м — это 79 тыс. руб. Если же говорить про отельные бронирования, страна также в топ-20, на нее приходится чуть более 1% заказов отелей в 2026 году. Близится зима, и многие туристы, кто предпочитает уезжать в какие-то теплые страны, выбирают как раз таки Индонезию. Она в топе на будущую зиму находится на 12-м месте».
Юго-Восточную Азию как место для «дальней дачи» рассматривают многие россияне. Однако конкурируют с Индонезией Таиланд, Вьетнам и даже набирающая популярность Камбоджа, говорит эксперт Prian.ru Филипп Березин:
«Страна дружественная. Рынок Индонезии привлек резкое внимание со стороны и россиян, и, кстати, украинцев в 2022 году. Там начали активно строить компании с российским капиталом, в частности. К сожалению, рынок Индонезии тоже не идеален. Именно там несколько проектов, причем довольно крупных, были лишены, например, права на землю, потому что это было оформлено с нарушениями законодательства. Базовые цены — в Индонезии есть варианты чуть дороже 100 тыс., есть 150, есть 200, речь идет исключительно о Бали, других мест практически нет».
По итогам 2025 года Индонезию посетили 219 тыс. россиян. Для сравнения, в безвизовый Таиланд отправились 1,8 млн человек.