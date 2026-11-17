«К примеру, Япония — там оформляется виза в паспорте, но это никого не останавливает, все ездят. На Бали есть неосвоенные регионы, россияне приезжают, прилетели в Денпасар, съездили на три ночи в Убуд, а потом поехали на море в Нуса-Дуа в основном, потому что там, считается, самые лучшие пляжи. А на самом деле тот же остров Бали — он достаточно большой, там можно много, куда еще съездить, и, может быть, информационный повод об отмене виз привлечет в страну больше туристов по расширенным, нестандартным маршрутам».