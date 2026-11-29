Президенту Сербии вернут его место
Реальную власть в Сербии получит премьер-министр
Пришедший месяц назад к власти в Сербии «Студенческий список» определился с кандидатом в президенты на досрочных выборах 27 декабря. Им стал 65-летний профессор химии Радомир Саичич. Сразу после объявления студентами о выборе его кандидатуры он выступил против завышения президентских полномочий. В том же ключе высказался и исполняющий сейчас обязанности сербского президента спикер парламента Александр Чупич. Это может означать, что по планам «Студенческого списка» реальная власть в Сербии после ухода Александра Вучича вернется в руки премьера. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
«Студенческий список», убедительно победивший на досрочных парламентских выборах в Сербии 25 октября, назвал имя своего кандидата в президенты в конце минувшей недели — сразу после того, как и. о. президента Александр Чупич назначил на 27 декабря проведение досрочных президентских выборов. В президенты студенты выдвинули 65-летнего профессора химии Белградского университета Радомира Саичича. С учетом нынешней популярности «Студенческого списка», а также планов ныне оппозиционной Сербской прогрессивной партии Александра Вучича бойкотировать предстоящие выборы победа кандидата студентов особых сомнений не вызывает.
Радомир Саичич активно поддержал студенческие протесты с самого их начала осенью 2024 года, а в ночь на 26 октября этого года объявил от имени студентов о победе. «Эта победа не является чьим-либо трофеем, она принадлежит всем нам. А великая победа несет с собой и великую ответственность»,— заявил тогда профессор Саичич. Он считает Косово «неотъемлемой частью Сербии», «позитивно относится» к ЕС и европейским ценностям, высказывается за «продуктивные отношения с Россией», поддерживает обнародование тайных договоров обо всех крупных проектах в Сербии и конфискацию нелегально полученного имущества.
Сразу после объявления его кандидатуры на пост президента выдвиженец студентов выступил против существующей, по его мнению, практики завышения президентских полномочий. «Годами функция президента использовалась для углубления раскола в обществе, а конституционные полномочия президента превышались»,— посетовал кандидат в президенты.
Сербия по конституции — парламентская республика. Носителем исполнительной власти в стране является правительство во главе с премьером, которое инициирует принятие законов, проводит внутреннюю и внешнюю политику. Полномочия же президента — в основном представительские. Он представляет Сербию в мире, выполняет функцию верховного главнокомандующего, по согласованию с парламентом предлагает кандидатуру премьера. Тем не менее все последние годы ключевой сербской политической фигурой и в самой стране, и за ее пределами был президент Александр Вучич.
Любопытно, что, помимо самого Радомира Саичича, за приведение президентских полномочий в соответствие с конституцией высказался и исполняющий сейчас обязанности сербского президента глава парламента Александр Чупич. Участвуя в проходившем в конце минувшей недели в македонском Охриде саммите процесса Брдо-Бриони (региональной инициативы, запущенной в 2013 году с целью поддержки евроинтеграции Балкан.— “Ъ”), и. о. президента Сербии не стал подписывать принятую там декларацию, хотя и полностью поддержал все ее положения. Александр Чупич объяснил это тем, что «его нынешние полномочия не подразумевают формулирование и проведение политики Сербии». «Я не могу говорить о деталях внешней политики своей страны,— пояснил он.— Ожидаю формирования в разумные сроки правительства и обнародование им своего плана и программы».
Все это может свидетельствовать о том, что, согласно планам «Студенческого списка», реальная власть в Сербии после ухода Александра Вучича вернется в руки премьера, как это и предусмотрено конституцией.
На избрание нового правительства в Сербии законом отводится 90 дней от формирования парламента. В нынешней сербской ситуации это срок до середины февраля. Кандидат студентов в президенты Радомир Саичич убежден, что новый кабинет министров будет сформирован «значительно раньше предусмотренного законом максимального срока». Тем не менее глава фракции «Студенческого списка» в парламенте Йово Бакич на минувшей неделе высказался более осторожно: «Имя премьера пока не определено, да и сама процедура формирования правительства непростая».
С учетом важности позиции будущего премьера Сербии такая осторожность лидера фракции правящей партии вполне объяснима.