Любопытно, что, помимо самого Радомира Саичича, за приведение президентских полномочий в соответствие с конституцией высказался и исполняющий сейчас обязанности сербского президента глава парламента Александр Чупич. Участвуя в проходившем в конце минувшей недели в македонском Охриде саммите процесса Брдо-Бриони (региональной инициативы, запущенной в 2013 году с целью поддержки евроинтеграции Балкан.— “Ъ”), и. о. президента Сербии не стал подписывать принятую там декларацию, хотя и полностью поддержал все ее положения. Александр Чупич объяснил это тем, что «его нынешние полномочия не подразумевают формулирование и проведение политики Сербии». «Я не могу говорить о деталях внешней политики своей страны,— пояснил он.— Ожидаю формирования в разумные сроки правительства и обнародование им своего плана и программы».