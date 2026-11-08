В Сербии пришли за экс-президентом
Победители выборов заинтересовались возможными связями Александра Вучича с криминалом
Начавшийся в Сербии после победы на выборах «Студенческого списка» демонтаж прежней системы власти грозит серьезно затронуть и экс-президента Александра Вучича. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью затребовала в конце недели материалы на всех лиц, помилованных им перед его отставкой. «Студенческий список» призвал прокуратуру расследовать и появившуюся в СМИ информацию о связях экс-президента с одной из крупнейших в регионе криминальных группировок. Александр Вучич заверил, что против него «у них ничего нет», ибо «ничего связанного с деньгами» он не подписывает. Сложности с возможным преследованием экс-президента признают и сербские эксперты. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью (JTOK) затребовала в конце недели в срочном порядке от судов в трех крупнейших сербских городах — Белграде, Нови-Саде и Нише —- материалы уголовных дел в отношении 49 человек, которых Александр Вучич помиловал за день до своей отставки с поста президента в конце сентября. Прокуратура намерена проверить характер инкриминируемых этим лицам преступлений, а стало быть, и обоснованность решения теперь уже бывшего президента. В конце октября JTOK попыталась получить материалы дел от Минюста, но там запрос проигнорировали, после чего прокуроры затребовали их напрямую от судов.
Хотя Александр Вучич помиловал 49 человек еще 27 сентября, список держался в тайне вплоть до 2 ноября, когда суды обнародовали имена помилованных.
Среди них оказалась близкая правящей Сербской прогрессивной партии бывшая госсекретарь МВД Дияна Хркалович, осужденная по обвинению в связях с криминальными группировками и злоупотреблении служебным положением.
Освобожден экс-президентом от уголовного преследования за попытку убийства и сторонник правившей 14 лет в Сербии партии Марко Павлович. В ноябре он должен был предстать перед судом за то, что в начале прошлого года на полной скорости въехал на своем автомобиле в толпу протестовавших студентов, тяжело ранив одну из участниц акции.
Также в конце минувшей недели победивший на досрочных выборах 25 октября «Студенческий список» обратился к руководству Генпрокуратуры и специальной прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, призвав их провести расследование информации, появившейся в канун выборов на сербском портале Radar о связях Александра Вучича с одной из крупнейших в регионе криминальных группировок.
Один из лидеров «Студенческого списка» профессор Йово Бакич уже выразил уверенность, что экс-президента Сербии ждет судьба хорватского премьера Иво Санадера, который после отставки был осужден за коррупцию и несколько лет провел в тюрьме.
Сам экс-президент относится к обвинениям в свой адрес внешне спокойно. «Нет у них ничего против меня,— заявил он на днях в интервью провластному телевидению Pink.— Ничего связанного с деньгами я не подписываю. А помилование было моим законным правом как президента».
Сложности с возможным преследованием экс-президента признают и сербские эксперты. «Трудно представить, что новая прокуратура не станет детально заниматься Александром Вучичем, который был носителем абсолютной власти в авторитарной пирамидальной системе, им же и созданной,— говорит глава белградского Центра практической политики Драган Попович.— Другой вопрос, по каким делам они найдут достаточно доказательств для обвинения. Скорее всего, их окажется меньше, нежели граждане ожидают. Доказательства всегда непросто найти, а в случае с Александром Вучичем потребуются еще и свидетели. Поэтому это все выльется в крайне сложный судебный процесс, который будет продолжаться очень долго».