Более 15 млн рублей направят на техобслуживание платных парковок Ижевска
Подрядчика определят в начале декабря
На техобслуживание оборудования для платных парковок Ижевска и обустройство их табличками, дорожными знаками и разметкой направят 16,3 млн руб. Контракт с такой начальной стоимостью опубликован на портале госзакупок.
Заказчик — ижевское МКУ «Центр цифровых компетенций». По документу, работы будут выполняться в январе—мае. Подрядчика определят 9 декабря.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что на содержание платных парковок Ижевска в летний и зимний периоды было направлено 50 млн руб. В торгах выиграла компания «Ижавтоснаб».
Платные парковки в Ижевске работают с февраля 2023 года. Сейчас в городе оборудовано около 2,5 тыс. платных машиномест. За январь—сентябрь 2026 года они принесли городскому бюджету 175 млн руб. С 1 ноября стоимость часа парковки выросла с 35 до 45 руб.