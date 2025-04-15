Плати и паркуйся

1,2 тыс. новых машиномест появится в Ижевске в 2025-м в рамках расширения зон платной парковки. Их общее число достигнет 2,5 тыс. При этом власти города планируют собрать 204,2 млн руб. штрафов, что в 3,5 раза больше, чем в 2024-м. Эксперты связывают резкий рост ожидаемого показателя сборов по штрафам с неудачным результатом того года, когда действовал мораторий на оплату, а многие участки ремонтировались. При этом собеседники «Ъ-Удмуртия» отметили, что мэрия еще не представила показатели эффективности проекта, и сообщили о частых сбоях приложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

1,2 тыс. новых машиномест появится в столице Удмуртии в рамках расширения числа платных парковок в 2025-м году, сообщает пресс-служба администрации города. При этом 10% мест сохранят для людей с инвалидностью. Работы начнутся в мае. Запустить новые парковки в работу планируют с 16 июня 2025-го года. Таким образом, число платных парковочных мест в Ижевске превысит 2,5 тыс.

«При выборе мест для организации новых платных парковок была проведена большая работа — анализ дорожного движения на участках, где зафиксирован максимальный автомобильный трафик, затруднена пропускная способность дороги, при этом очень много личного транспорта, припаркованного вдоль обочин»,— прокомментировала новость руководитель городского Центра цифровых компетенций Яна Агафонова.

Напомним, проект платных парковок стартовал 1 февраля 2023-го с 230 машиномест. За два года их число выросло до 1,3 тыс. мест на 112 парковках. Стоимость составляет 35 руб. в час. Месячный абонемент обойдется в 3,5 тыс. руб. за одну машину.

В конце марта глава города Дмитрий Чистяков в эфире телеканала «Удмуртия» заявил, что тезис о том, что парковки организовали с целью заработка денег «в корне не верен». По его словам, они нужны для разгрузки центральной части города и обеспечения комфортности туристических маршрутов.

«Задача платных парковок — возможность останавливаться возле многочисленных кафешек и ресторанов, театров, музеев, храмов. Мы этого достигли»,— подчеркнул господин Чистяков.

Заработанные на парковках средства идут в бюджет города. Среди прочего, финансы направляются на ремонт самих машиномест, администрирование проекта и обновление улиц. Так, в 2023-м часть средств направили на ремонт ул. 50 лет ВЛКСМ.

При этом власти города ожидают, что штрафы за неоплату парковок принесут муниципальной казне 204,2 млн руб. в 2025 году, что на 165,5 млн или в 3,5 раза больше, чем в 2024-м. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», на такие штрафы придется до 0,8% доходной части бюджета Ижевска в 2025 году или до 84% дефицита муниципальной казны.

Напомним, в 2024 году доход от платных парковок составил 56,2 млн руб. Это на 5,8 млн руб. больше, чем в 2023-м. Штраф за неоплату парковки, согласно сайту горадминистрации, составляет 2 тыс. руб.

Зампред постоянной комиссии гордумы Ижевска по развитию территорий, градостроительству, землеустройству и экологии Алексей Хлебников отметил, что сейчас нет подтверждений «эффекта от проекта». «Пока кроме субъективных оценок и "наблюдений" нет ничего. Это не значит, что результат отсутствует, но никаких данных, его подтверждающих, нам не было представлено даже в рамках протокольных поручений»,— уточнил господин Хлебников.

Депутат объяснил резкий рост планируемых в 2025-м сборов по штрафам за неуплату парковок относительно фактического результата 2024-го. Господин Хлебников назвал тот год «весьма неудачным» для проекта, отметив зимний мораторий на оплату пользования платными парковками, ремонт на многих участках машиномест и проблемы с выставлением штрафов. «Административные органы в середине 2024-го не могли обработать 100% постановлений. Видимо сейчас эти проблемы решены»,— сказал он.

По словам господина Хлебникова, предприятия и организации, расположенные в центральной части города, по-разному оценивают внедрение платных парковок. Некоторые считают, что нововведение мешает их основной деятельности. «Но для города приоритетнее сократить издержки для пользователей улично-дорожной сети, а не увеличить возможность использования муниципальной земли»,— заключил депутат.

Председатель комиссии по развитию экономики и городской среды общественной палаты Ижевска Ирина Пономарева сказала «Ъ-Удмуртия», что представительный орган держит «реализацию проекта на контроле». Среди основных проблем общественник отметила неудобное приложение для аренды парковочного места и штрафы по невнимательности, которые могут накапливаться до полугода.

«Для Ижевска выбрано не самое удобное приложение. В итоге множество ошибок и именно они, а не нежелание платить, приводят к большому количеству штрафов. Разработчикам необходимо уже сейчас доработать наше приложение или поменять»,— отметила член общественной палаты.



Ирина Пономарева также подтвердила, что кафе, магазины и салоны красоты Ижевска оплачивают своим покупателям парковочные места, но затруднилась оценить количество таких коммерсантов. Однако, по ее словам, многие владельцы торговых точек отмечают повышение удобства посещения их заведений клиентами с внедрением платных парковок. «Места не занимают машины, приехавших в центральный квадрат на весь рабочий день граждан»,— уточнила эксперт.

Дмитрий Горбунов