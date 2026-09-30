Тариф на платные парковки Ижевска увеличится до 45 рублей с 1 ноября

С 1 ноября стоимость часа на платных парковках Ижевска вырастет на 28,6% — до 45 руб. Абонемент на 30 дней для одного автомобиля будет стоить 4,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Тариф в столице Удмуртии не менялся более трех лет — с момента запуска платных парковок в феврале 2023 года. Сегодня Ижевск с тарифом 35 руб. в час находится на одном из последних мест среди городов России, где введены платные парковки»,— говорится в сообщении.

В муниципалитете сравнили стоимость платных парковок столицы Удмуртии с несколькими городами-миллионниками — Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Челябинском, Казанью, Новосибирском, где тариф составляет от 45 до 60 руб. Максимальная цена достигает 130 руб. за час.

Штрафы и плата за парковку уходят в местный бюджет. Эти средства направляют на обновление дорожной и пешеходной инфраструктуры города. Ежемесячно абонементы покупают около 500 автовладельцев. Всего обустроено 2,5 тыс. платных парковок, 10% из них зарезервировано для инвалидов.

Напомним, с 1 октября многодетным семьям Ижевска разрешат бесплатно останавливаться на платных автостоянках до двух часов в сутки.