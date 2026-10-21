Платные парковки принесли Ижевску 175 млн рублей за девять месяцев
С 1 ноября стоимость часа повысится до 45 рублей
175 млн руб. поступило в бюджет Ижевска благодаря платным парковкам за девять месяцев. Такую цифру мэр Дмитрий Чистяков озвучил в прямом эфире телеканала «Моя Удмуртия», отвечая на вопрос о подорожании услуги с 35 до 45 руб. в час с 1 ноября.
«Эти деньги расходуются на дороги и пешеходную инфраструктуру. Это не какой-то вышестоящий бюджет. Средства не уходят на зарплаты чиновников. На мой взгляд, платные парковки — это благо. Надо их развивать и научиться качественно содержать»,— сказал он.
Господин Чистяков напомнил, что сайт платных парковок в Ижевске внесен в белые списки, есть чат-бот в мессенджере Max. «Делаю все возможное, чтобы как-то упростить эту работу для горожан. Сам тестирую»,— добавил градоначальник.
Напомним, с 1 ноября абонемент на 30 дней для одного автомобиля на платных парковках будет стоить 4,5 тыс. руб. Стоимость не менялась с запуска проекта в 2023 году. Дмитрий Чистяков неоднократно заявлял, что Ижевск по стоимости часа находится на последних местах среди городов России с платными парковками.
Ежемесячно абонементы покупают около 500 автовладельцев. Всего обустроено 2,5 тыс. платных парковок, 10% из них зарезервировано для инвалидов.
Кроме того, с 1 октября многодетным семьям Удмуртии разрешили бесплатно останавливаться на платных парковках города сроком до двух часов в сутки. Для многодетных семей Ижевска эта опция была доступна и раньше.