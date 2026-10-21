Платные парковки принесли Ижевску 175 млн рублей за девять месяцев

«Эти деньги расходуются на дороги и пешеходную инфраструктуру. Это не какой-то вышестоящий бюджет. Средства не уходят на зарплаты чиновников. На мой взгляд, платные парковки — это благо. Надо их развивать и научиться качественно содержать»,— сказал он.