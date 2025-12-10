Австрийского миллиардера Рене Бенко приговорили по второму делу о мошенничестве

Суд Инсбрука вынес приговор миллиардеру и основателю обанкротившегося холдинга недвижимости Signa Рене Бенко. Его признали виновным в финансовых махинациях и приговорили к 15 месяцам тюремного заключения условно. Австрийский суд пришел к выводу, что Рене Бенко вместе с женой Натали Бенко обманули своих кредиторов и скрыли от них €370 тыс.

Это уже второй приговор Бенко по подобным делам. В октябре суд признал его виновным по сходному делу и приговорил к двум годам тюрьмы. В общей сложности в отношении него возбуждено 14 дел, связанных с финансовым мошенничеством и злоупотреблением доверием.

Рене Бенко принадлежал крупнейший в Австрии холдинг недвижимости Signa. В ноябре 2023 года холдинг подал заявление о банкротстве. Кредиторы подали в суд на Signa за незаконные, с их точки зрения, трансакции перед подачей заявления о банкротстве. Тогда долги Signa достигали €13 млрд, а его кредиторами считались около 120 банков. В январе текущего года Рене Бенко задержали в Инсбруке.

Яна Рождественская