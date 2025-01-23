Австрийского миллиардера Рене Бенко задержали в Инсбруке

Сегодня, 23 января, австрийский миллиардер и основатель обанкротившегося холдинга недвижимости Signa Рене Бенко был задержан на своей вилле в окрестностях города Инсбрука. Австрийская прокуратура по экономическим преступлениям и коррупции выдала ордер на его арест. В документе, в частности, говорится, что Рене Бенко пытался скрыть некоторые свои активы, которые могли оказаться в руках кредиторов в процессе банкротства. Обосновывая необходимость ареста, прокуратура отметила, что Рене Бенко может препятствовать правосудию или даже бежать из страны. Теперь в течение 48 часов суд должен принять решение о мере пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рене Бенко

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Рене Бенко

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

В 2023 году холдинг Signa Holding объявил о банкротстве. Он управлял объектами недвижимости класса люкс в странах Европы и США, в том числе нью-йоркским небоскребом Chrysler Building и многими элитными европейскими универмагами. Сообщалось, что задолженность компании превысила €13 млрд. Многие кредиторы Signa обратились в суд. После этого австрийские власти начали расследование в отношении Рене Бенко по подозрению в хищениях, финансовых махинациях и фиктивном банкротстве. В июне прошлого года полиция обыскала его виллу под Инсбруком. В рамках этого расследования и произошло задержание.

В декабре Италия выдала ордер на его арест по подозрению в махинациях при совершении сделок в Южном Тироле. Австрия отказалась выдавать Рене Бенко, так как законы страны запрещают экстрадицию граждан для участия в судах за рубежом.

Яна Рождественская