Австрийского миллиардера Рене Бенко приговорили к 2 годам тюрьмы за мошенничество

15 октября суд Инсбрука приговорил миллиардера и основателя обанкротившегося холдинга недвижимости Signa Рене Бенко к двум годам тюрьмы за финансовые махинации. Суд пришел к выводу, что господин Бенко обманул своих инвесторов на €300 тыс.— он перевел эту сумму на частные счета перед банкротством своей компании, пытаясь скрыть деньги от кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рене Бенко

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Рене Бенко

Это первый приговор в рамках расследования в отношении миллиардера. В общей сложности в отношении него возбуждено 14 дел, связанных с финансовым мошенничеством и злоупотреблением доверием.

Рене Бенко принадлежал крупнейший в Австрии холдинг недвижимости Signa. В ноябре 2023 года холдинг подал заявление о банкротстве. Кредиторы подали в суд на Signa за незаконные, с их точки зрения, трансакции перед подачей заявления о банкротстве. Тогда долги Signa достигали €13 млрд, а его кредиторами считались около 120 банков. В январе этого года Рене Бенко задержали в Инсбруке.

Яна Рождественская