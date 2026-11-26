Волгоградская область вошла в число более чем 30 регионов, уже принявших аналогичные ограничения (еще в 39 субъектах ведется работа над соответствующими законами). Первым запрет ввел Пермский край — с 1 марта 2026 года. К 26 ноября законы утверждены в Санкт-Петербурге, Ростовской, Нижегородской, Саратовской, Кемеровской областях и ряде других субъектов. Единая дата вступления ограничений — 1 марта 2027 года — синхронизирована с федеральным законодательством, предоставившим регионам право самостоятельно устанавливать пятилетний мораторий на розничную продажу вейпов. Краснодарская и Московская области пока находятся на стадии подготовки законопроектов, в то время как Астраханская область уже приняла аналогичный запрет.