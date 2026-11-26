С марта 2027 года в Волгограде вступит в силу запрет на торговлю вейпами
Он будет действовать пять лет
Волгоградская областная дума приняла в двух чтениях закон, запрещающий розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей к ним на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба законодательного собрания.
Документ, внесенный губернатором Андреем Бочаровым, вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать в течение пяти лет. Одновременно существенно расширяется перечень общественных мест, где запрещено потребление вейпов. В него включены парки, скверы, остановки общественного транспорта, подземные переходы, парковки и территории, прилегающие к зданиям органов власти и объектам торговли. Нарушителям грозит административная ответственность по КоАП РФ.
Законопроект стал результатом встречи господина Бочарова со студентами Волгоградского медицинского колледжа, обратившими внимание на рост вейпинга среди молодежи. По словам председателя думского комитета по здравоохранению Натальи Семеновой, медицинское сообщество региона единодушно поддерживает инициативу. «Около 30 стран уже полностью закрыли оборот такой продукции, а еще столько же ввели строгие ограничения», — отметила госпожа Семенова.
Председатель комитета по экологии Ирина Соловьева указала, что отработанные вейпы не отнесены ни к одной категории отходов и представляют собой токсичный «бесхозный» мусор. По ее словам, запрет должен стать стимулом для создания механизмов экологичной утилизации подобных устройств.
Волгоградская область вошла в число более чем 30 регионов, уже принявших аналогичные ограничения (еще в 39 субъектах ведется работа над соответствующими законами). Первым запрет ввел Пермский край — с 1 марта 2026 года. К 26 ноября законы утверждены в Санкт-Петербурге, Ростовской, Нижегородской, Саратовской, Кемеровской областях и ряде других субъектов. Единая дата вступления ограничений — 1 марта 2027 года — синхронизирована с федеральным законодательством, предоставившим регионам право самостоятельно устанавливать пятилетний мораторий на розничную продажу вейпов. Краснодарская и Московская области пока находятся на стадии подготовки законопроектов, в то время как Астраханская область уже приняла аналогичный запрет.