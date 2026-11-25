По итогам партконференции президиум реготделения «Единой России» покинули пять человек из всех 20: помимо Алексея Герасимова членства лишись экс-мэр Екатеринбурга, сенатор Алексей Орлов и три действующих депутата Законодательного собрания Свердловской области. С этим, градоначальника и 18 других руководителей муниципалитетов сохранили в составе политического совета реготделения «Единой России» (всего в него входят 90 человек). Среди глав членства в нем лишились Александр Маслов (Верхняя Салда), Николай Юдин (Ирбит) и Сергей Величко (Гаринский район). Ранее, 18 ноября, господин Герасимов оставил пост секретаря местного отделения «Единой России» в Каменске-Уральском — его получила председатель гордумы Мария Иосава.