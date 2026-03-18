Алексей Герасимов переизбран мэром Каменска-Уральского

Дума Каменска-Уральского (Свердловская область) утвердила действующего градоначальника Алексея Герасимова («Единая Россия») на новый пятилетний срок полномочий. Как рассказали «Ъ-Урал» управляющий Южным управленческим округом региона Владимир Шауракс, кандидатуру мэра поддержали 20 депутатов из 24, присутствующие на заседании.

Фото: Александр Некрасов, пресс-служба Администрации Каменск-Уральского городского округа

Кроме господина Герасимова на пост градоначальника претендовали директор театра «Драма номер три» Михаил Мальцев (выдвинут от общественной палаты Среднего Урала) и глава Синарского района города Александр Шилов (от Совета муниципальных образований региона). Владимир Шауракс пояснил, что губернатор Денис Паслер не стал вносить кандидатуру господина Мальцева на рассмотрение депутатов. За избрание мэром Александра Шилова выступили три человека. Один бюллетень был признан недействительным.

Дума Каменска-Уральского состоит из 25 депутатов: 24 представляют интересы «Единой России», один является самовыдвиженцем.

Алексей Герасимов возглавляет Каменск-Уральский с марта 2021 года. Он сменил на посту Алексея Шмыкова, который в настоящее время занимает должность первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки Свердловской области. Ранее, с 1998 года, господин Герасимов работал на Синарском трубном заводе (СинТЗ), где прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника энергоцеха предприятия. В 2016 году был избран депутатом думы Каменска-Уральского от «Единой России». С 2018 года занимал пост генерального директора АО «Синарская ТЭЦ». В 2020 году перешел на работу в администрацию города на должность вице-мэра.

Каменск-Уральский — третий по населению муниципалитет Свердловской области с восемью градообразующими предприятиями в сферах металлургии и электроники. По данным Свердловскстата, на начало 2025 года в Каменске-Уральском проживало 162,6 тыс. человек, годом ранее — 163 тыс. Доходы городского бюджета на 2026 год планируются в размере 9 млрд 725,9 млн руб., расходы — в объеме 9 млрд 896,9 млн руб.

Ранее Алексей Герасимов в интервью «Ъ-Урал» отмечал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории Каменска-Уральского значительно увеличили объем производства, из-за чего на них перешли преподаватели, врачи и водители. Для того, чтобы решить проблему с кадрами, власти повышают роль туризма в жизни города, благоустраивают территории и вводят меры для привлечения специалистов в муниципалитет.

Василий Алексеев