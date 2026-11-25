Иран обвинил США и Израиль в применении ИИ для ударов по стране
Иран обвинил США и Израиль в использовании искусственного интеллекта во время военных операций против республики в июне 2025 года и феврале 2026-го. Такое заявление сделал временный поверенный в делах Ирана при ООН Голамхоссейн Дарзи на заседании Совета безопасности. Текст его выступления опубликовало иранское государственное агентство IRNA.
По словам дипломата, американские военнослужащие использовали систему Maven компании Palantir и нейросеть Claude компании Anthropic для обработки разведывательных данных и определения целей для ударов.
Представитель Ирана заявил, что использование передовых технологий и привлечение частных компаний не освобождают США и Израиль от ответственности за нарушения международного права. Он потребовал от США полного возмещения причиненного Ирану ущерба.
11 марта командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер подтвердил применение искусственного интеллекта в ходе операции против Ирана. При этом он подчеркнул, что окончательные решения о нанесении ударов все же принимают люди.