19 депутатов Заксобрания: председатель Дмитрий Жуков, первые вице-спикеры Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий, заместители председателя Виктор Якимов, Михаил Клименко, парламентарии Альберт Абзалов, Виктор Бабенко, Юрий Биктуганов, Сергей Карякин, Сергей Мелехин, Дмитрий Ноженко, Евгений Писцов, Вячеслав Погудин, Сергей Семакин, Александр Серебренников, Евгений Старков, Елена Трескова, Елена Чечунова и Антон Шипулин;

Три председателя местных дум (без учета Екатеринбурга): Людмила Готкис (Камышловский район), Алексей Лиханов (Верхотурье) и Андрей Мокрецов (Ревда);

Два члена Совета федерации от Свердловской области: Алексей Орлов и Виктор Шептий;

Два депутата гордумы Екатеринбурга: председатель Анна Гурарий и экс-спикер Игорь Володин;

Помощник депутата Заксобрания Владимир Бекетов;

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Свалов;

16 руководителей муниципалитетов: Алексей Герасимов (Каменск-Уральский), Дмитрий Нисковских (Сысерть), Виталий Першин (Первоуральск), Владимир Шауракс (Березовский), Алексей Стасенок (Среднеуральск), Владислав Пинаев (Нижний Тагил), Сергей Черепанов (Лесной), Александр Оськин (Кировград), Андрей Байда (Нижнесергинский район), Алексей Богатырев (Шалинский район), Сергей Бондаренко (Новолялинский район), Иван Веснин (Верхняя Тура), Андрей Захарцев (Заречный), Алексей Корелин (Махнево), Олег Ряписов (Красноуфимский район) и Андрей Ярославцев (Качканар);

Семь работников местных администраций: заместители глав Николай Ботин (Слободо-Туринский район) и Ольга Емельянова (Байкаловский район), главы районов Екатеринбурга Игорь Костенко (Октябрьский район) и Николай Смирнягин (Академический район), директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии областной столицы Артем Николаев, председатель пионерской территориальной администрации Ирбитского района Резеда Антонова и ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения Марина Михеева;

Два главы администраций управленческих округов: Александр Вервейн (Северный, включает в себя 14 муниципалитетов и Краснотурьинск) и Евгений Каюмов (Горнозаводской, включает в себя 11 муниципалитетов и Нижний Тагил);

Два сотрудника муниципальных учреждений: директор Центра защиты населения Каменского района Ирина Агапова и заместитель директора Верхнесинячихинского музейного объединения Светлана Некрасова;

Два главы вуза: ректор УрФУ Илья Обабков и и.о. ректора УрГЭУ, председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин;

Вице-губернатор Василий Козлов;

Первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков;

Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Среднего Урала Сергей Никонов;

Министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов;

Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов;

Инженер-механик второй категории Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Вячеслав Есин;

Председатель реготделения объединения «Юность России» Юрий Громыко;

Директор Алапаевской узкоколейной дороги Елена Основина;

Директор по транспорту и логистике в компании «Альянс Логистик» Сергей Колесников;

Генеральный директор группы компаний М1 Егор Малышев;

Почетный гражданин Свердловской области, генеральный директор УГМК Андрей Козицын;