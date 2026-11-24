В «Единой России» обновили состав свердловского политсовета на 19%
Четыре руководителя муниципалитетов: Рустам Галямов (Екатеринбург), Дмитрий Кузьминых (Красноуральск), Андрей Постовалов (Нижняя Тура) и Игорь Сыропятов (Уральский);
Пять депутатов местных дум: Артур Зиганшин (Екатеринбург), Дмитрий Чураков (Первоуральск), Дмитрий Булычев (Тавда), Александр Бушуев (Нижнесергинский район) и Дмитрий Похалуев (Малышевский район);
Вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Александр Высокинский;
Вице-мэр Екатеринбурга Александр Толкачев;
Бывшая глава Нижней Салды Елена Матвеева;
Помощница руководителя исполкома свердловского реготделения ЕР Юлия Мусихина;
Ветеран СВО, старший лейтенант внутренней службы в отставке отдела специального назначения «Россы» ГУФСИН Александр Петраков;
Другие члены партии: Наталья Клевакин, Алексей Спицын и Александр Улановский.
Трех действующих глав: Александра Маслова (Верхняя Салда), Николая Юдина (Ирбит) и Сергея Величко (Гаринский район);
Трех руководителей предприятий: гендиректора компании «Хлебная база №65» Константина Юферева, первого вице-президента компании «Композит» Андрея Мисюру и директора производственно-коммерческой фирмы «Технобаза-Е» Дмитрия Липина;
Двух бывших глав: Александра Берчука (Невьянск) и Валерия Конопкина (Верхнее Дуброво);
Двух сотрудников местных администраций: заместителя главы Пышминского района Алену Кузеванову и начальника отдела управления Кытлыма в Карпинске Веронику Махину;
Бывшего депутата Госдумы от Асбестовского округа Максима Иванова;
Экс-депутата областного Заксобрания Михаила Ершова;
Действующего депутата думы Нижнего Тагила Станислава Зыкина;
Заместителя главы администрации Южного управленческого округа (включает в себя 14 муниципалитетов, административный центр расположен в Каменске-Уральском) Романа Валова;
Директора центра мужского воспитания «Батя» Вячеслава Истошина;
Помощницу депутата гордумы Екатеринбурга Наталию Кондрину;
Заведующую Луговской поселковой библиотекой Тамару Петрову.
19 депутатов Заксобрания: председатель Дмитрий Жуков, первые вице-спикеры Людмила Бабушкина и Аркадий Чернецкий, заместители председателя Виктор Якимов, Михаил Клименко, парламентарии Альберт Абзалов, Виктор Бабенко, Юрий Биктуганов, Сергей Карякин, Сергей Мелехин, Дмитрий Ноженко, Евгений Писцов, Вячеслав Погудин, Сергей Семакин, Александр Серебренников, Евгений Старков, Елена Трескова, Елена Чечунова и Антон Шипулин;
Три председателя местных дум (без учета Екатеринбурга): Людмила Готкис (Камышловский район), Алексей Лиханов (Верхотурье) и Андрей Мокрецов (Ревда);
Два члена Совета федерации от Свердловской области: Алексей Орлов и Виктор Шептий;
Два депутата гордумы Екатеринбурга: председатель Анна Гурарий и экс-спикер Игорь Володин;
Помощник депутата Заксобрания Владимир Бекетов;
Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Свалов;
16 руководителей муниципалитетов: Алексей Герасимов (Каменск-Уральский), Дмитрий Нисковских (Сысерть), Виталий Першин (Первоуральск), Владимир Шауракс (Березовский), Алексей Стасенок (Среднеуральск), Владислав Пинаев (Нижний Тагил), Сергей Черепанов (Лесной), Александр Оськин (Кировград), Андрей Байда (Нижнесергинский район), Алексей Богатырев (Шалинский район), Сергей Бондаренко (Новолялинский район), Иван Веснин (Верхняя Тура), Андрей Захарцев (Заречный), Алексей Корелин (Махнево), Олег Ряписов (Красноуфимский район) и Андрей Ярославцев (Качканар);
Семь работников местных администраций: заместители глав Николай Ботин (Слободо-Туринский район) и Ольга Емельянова (Байкаловский район), главы районов Екатеринбурга Игорь Костенко (Октябрьский район) и Николай Смирнягин (Академический район), директор департамента молодежной политики и международных связей мэрии областной столицы Артем Николаев, председатель пионерской территориальной администрации Ирбитского района Резеда Антонова и ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения Марина Михеева;
Два главы администраций управленческих округов: Александр Вервейн (Северный, включает в себя 14 муниципалитетов и Краснотурьинск) и Евгений Каюмов (Горнозаводской, включает в себя 11 муниципалитетов и Нижний Тагил);
Два сотрудника муниципальных учреждений: директор Центра защиты населения Каменского района Ирина Агапова и заместитель директора Верхнесинячихинского музейного объединения Светлана Некрасова;
Два главы вуза: ректор УрФУ Илья Обабков и и.о. ректора УрГЭУ, председатель общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин;
Вице-губернатор Василий Козлов;
Первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки региона Алексей Шмыков;
Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Среднего Урала Сергей Никонов;
Министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов;
Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов;
Инженер-механик второй категории Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Вячеслав Есин;
Председатель реготделения объединения «Юность России» Юрий Громыко;
Директор Алапаевской узкоколейной дороги Елена Основина;
Директор по транспорту и логистике в компании «Альянс Логистик» Сергей Колесников;
Генеральный директор группы компаний М1 Егор Малышев;
Почетный гражданин Свердловской области, генеральный директор УГМК Андрей Козицын;
Другие члены партии: руководитель приемной ЕР в Ленинском районе Екатеринбурга Елена Власова, глава штаба свердловского реготделения «Молодой гвардии Единой России» Сергей Попилин и координатор партийного проекта «Жители МКД» в Свердловской области Алексей Сизиков.