Алексей Герасимов избран новым мэром Каменска-Уральского

Дума Каменска-Уральского (Свердловская область) избрала нового мэра. Им стал Алексей Герасимов, ранее исполнявший обязанности главы города. Как сообщил “Ъ-Урал” член конкурсной комиссии, первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, за кандидатуру господина Герасимова единогласно проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Напомним, должность главы Каменска-Уральского стала вакантной после ухода Алексея Шмыкова, который руководил голосом с 2016 года, на работу в правительство Свердловской области — в конце января он был назначен заместителем губернатора. На конкурс по выборам нового главы города подали заявки три человека. Помимо Алексея Герасимова мэрские амбиции проявили глава администрации Синарского района Алексей Ялунин и директор школы №25 Денис Миронов.

Алексей Герасимов родился в Каменске-Уральском, окончил Уральский государственный политехнический университет (УГТУ) по специальности инженер. Большая часть карьеры связана с Синарским трубным заводом (СинТЗ). Так, в разные годы господин Герасимов занимал должности от начальника теплотехнической лаборатории ОАО «СинТЗ» до генерального директора ОА «Синарская ТЭЦ». С мая 2020 года он занимал пост первого заместителя главы Каменска-Уральского.

Анастасия Реутова