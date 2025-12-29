Денис Паслер назначил трех новых министров в правительстве Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил директора департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илью Маркова на должность министра культуры, генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Андрея Антипова — министром экономики, инвестиций и территориального развития, ведущего менеджера по работе с государственными органами «СКБ Контур» Евгения Шонова — министром цифрового развития и связи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Среднего Урала.

Илья Марков с 2000 года учился в Уральской государственной консерватории и совмещал обучение с работой звукорежиссера, заведующего постановочной частью Дома актера свердловского отделения союза театральных деятелей (СТД) РФ (Всероссийского театрального общества; ВТО). В 2006-м был утвержден заместителем председателя по вопросам экономики и маркетинга свердловского реготделения СТД РФ (ВТО), с 2007 года руководил городским домом музыки, в 2010-м занял пост заместителя начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга. В 2012 году возглавил центр культуры «Урал», в 2019-м — управление культуры Екатеринбурга (с 2024 года — департамент). Илья Марков сменил на посту министра культуры Светлану Учайкину, которая руководила ведомством с 2016 года.

После изменения структуры правительства Денис Паслер также:

Утвердил своего первого заместителя Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора — министра промышленности и науки. С 2016-го по декабрь 2025 года ведомством руководил Сергей Пересторонин.

После ликвидации должности заместителя губернатора — министра инвестиций и развития назначил Дмитрия Ионина своим заместителем.

Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку 16 сентября после инаугурации губернатора Дениса Паслера. За три месяца с момента вступления в должность он переназначил семь заместителей главы Среднего Урала, девять министров и двух директоров департаментов. Новым членом правительства помимо господ Маркова, Антипова и Шонова стал заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов (депутат свердловского заксобрания в 2011-2025 годах), министр энергетики и ЖКХ Алексей Рубцов (в 2018-2025 годах заместитель главы ведомства) и Денис Чегаев (в 2024-2025 годах начальник управления автомобильных дорог Свердловской области). Вакантной остается должность вице-губернатора, которую в сентябре покинул Олег Чемезов. В том же месяце он был арестован по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Василий Алексеев