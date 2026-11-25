Как пишет “Ъ”, четыре года назад руководитель представительства Мурманской области в Москве Ашот Баблумян организовал преступную группу для хищения средств из регионального бюджета и вывода их за границу. Одним из фигурантов стал бизнесмен Оганес Шанкоян. Его компания «Северстрой» должна была за 130 млн руб. построить в Мурманске центр поддержки талантливый детей и молодежи. Но, получив аванс, работы не выполнила. А средства, под видом займов, были перечислены другим компаниям бизнесмена.

Второй эпизод дела связан с предполагаемым хищением около 1 млрд руб. Деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты—Кировск. Часть этих средств вывели за рубеж через фирмы-подрядчики из Киргизии. При этом, как выяснил “Ъ”, обвинение Чибиса может быть связано не только с хищениями, но и с получением взяток. Шанкоян заключил досудебное соглашение со следствием и рассказал, что передал губернатору через Баблумяна около 100 млн руб. наличными.

Всего в деле — уже больше 10 фигурантов. Помимо местных бизнесменов, силовики задержали и чиновников Мурманской области. Речь, например, о первом вице-губернаторе Оксане Демченко и министре региональной безопасности Артеме Долгове. Среди ключевых сообщников Чибиса “Ъ” называет главу «Мурманскводоканала» Андраника Мусатяна. По версии следствия, он похитил около 125 млн руб. Но, в отличие от Баблояна и Шанкояна, Мусатян свою вину отрицает.