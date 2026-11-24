Рустам Галямов и два новых главы вошли в президиум свердловского реготделения ЕР
Временно исполняющий полномочия мэра Екатеринбурга Рустам Галямов, избранные в 2026 году главы Владимир Шауракс (Березовский), Андрей Байда (Нижнесергинский район) и депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Семакин впервые вошли в президиум политического совета регионального отделения «Единой России» (ЕР) в рамках обновления 25% его состава. Соответствующее решение поддержали делегаты 46-й партийной конференции на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо».
Членства в президиуме были лишены глава Екатеринбурга в 2021-2026 годах, сенатор Алексей Орлов, мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов, глава Березовского в 2011-2026 годах, депутат Заксобрания Евгений Писцов, депутаты регионального парламента Вячеслав Погудин и Александр Серебренников.
Одобрение делегатов для переизбрания получили председатель однопалатного Заксобрания в 2011-2026 годах Людмила Бабушкина, ее сменщик Дмитрий Жуков, депутаты регионального парламента Альберт Абзалов, Виктор Якимов, Елена Чечунова, Михаил Клименко, Сергей Карякин, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вице-губернатор Василий Козлов, заместители губернатора Сергей Никонов и Алексей Шмыков, глава администрации Северного управленческого округа (включает в себя 15 муниципалитетов, административный центр расположен в Краснотурьинске) Александр Вервейн, руководитель штаба свердловского реготделения «Молодой гвардии Единой России» Сергей Попилин и почетный гражданин Свердловской области, генеральный директор УГМК Андрей Козицын.
Губернатор Денис Паслер вошел в президиум автоматически в связи с переизбранием на пост секретаря реготделения ЕР. По итогам тайного голосования он получил поддержку 188 делегатов, а его оппонент, вице-спикер Заксобрания Александр Высокинский взял всего два голоса. Одно место в президиуме оставили вакантным для нового руководителя исполнительного комитета реготделения ЕР. С 2019 года и по ноябрь 2026-о пост занимал Дмитрий Жуков, однако спустя месяц после избрания спикером Заксобрания он решил оставить его. Свердловские власти намерены определиться с кандидатом на позицию главы исполкома в ближайшее время.
В ходе подведения итогов о работе ЕР за год Денис Паслер заявил о том, что выборы 2026-о стали самыми успешными для партии на Среднем Урале. Он пояснил, что кандидаты от ЕР взяли 36 из 50 мест в областном Заксобрании, получили 412 мандатов в муниципальных думах (80% от общего количества) и победили во всех семи одномандатных округах на выборах в Госдуму.
Господин Паслер призвал партийцев «даже не сегодня, а вчера» приступить к подготовке к выборам 799 депутатов 50 муниципальных дум региона, которые должны пройти 12 сентября 2027 года. «В списки кандидатов должны войти уральцы, готовые трудиться на благо России и Свердловской области, участники СВО»,— подчеркнул губернатор.