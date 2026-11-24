Господин Паслер призвал партийцев «даже не сегодня, а вчера» приступить к подготовке к выборам 799 депутатов 50 муниципальных дум региона, которые должны пройти 12 сентября 2027 года. «В списки кандидатов должны войти уральцы, готовые трудиться на благо России и Свердловской области, участники СВО»,— подчеркнул губернатор.