Муниципалитеты разобрали партии

На сентябрьских выборах были избраны новые составы дум 34 муниципалитетов Свердловской области. Свое представительство значительно увеличила «Единая Россия», а парламентская оппозиция лишилась почти половины мест. Самые лояльные и самые оппозиционные муниципалитеты — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Единая Россия»

Всего по итогам выборов, которые прошли 18-20 сентября, «Единая Россия» в Свердловской области увеличила свои фракции в 23 местных думах. Партии власти удалось взять абсолютное большинство в Унже-Павинском сельском поселении (увеличили фракцию с семи до восьми депутатов), Староуткинске (с пяти до 10) и Березовском (с 19 до 25).

Наибольший рост количества депутатов от «Единой России» произошел в представительных органах Дегтярска (с двух до 12) с 15 депутатами и Белоярского района (с шести до 13) с 20 депутатами, где региональные власти сталкивались со сложностями при избрании главами кандидатов, поддержанных губернатором. В частности, в 2025 году дума Дегтярска отказалась избирать на руководящий пост врио мэра Павла Екимовских, а в 2022-м назначенный врио главы Белоярского района Григорий Вихарев смог получить необходимое число голосов только со второй попытки.

Аналогичный рост численности фракции на семь депутатов произошел в думах Артемовского (до 13 из 20) и Кушвы (до 18 из 20). К последнему городу областные власти проявили особое внимание после массовых аварий на котельных зимой и прошедшего летом разрушительного урагана — власти организовали обновление всех котлов, строительство новой котельной и завершили ремонт 177 пострадавших от стихии домов.

На шесть человек фракция «Единая Россия» увеличилась в думах Заречного (единороссы заняли 15 из 20 мест) и Алапаевского района (12 из 15), на пять — в представительных органах Малышевского района (11 из 15) и Среднеуральска (12 из 15).

Рост фракции «Единая Россия» на четыре депутата произошел в думах Камышлова (взяли 11 мест из 15) и Красноуфимска (18 из 20), на три — в представительных органах Рефтинского (восемь из 15), Ачитского района (10 из 15), Нижней Салды (12 из 15), Карпинска (18 из 20) и Тугулыма (девять из 15). В думе Тугулыма в 2024 году партии власти не хватило голосов для сохранения на посту главы Николая Черепанова, близкого к губернатору Евгению Куйвашеву (занимал пост в 2012-2025 годах) — большая часть депутатов планировала уволить его из-за неудовлетворительной оценки работы, однако чиновник решил уйти в отставку по собственному желанию до рассмотрения вопроса.

На два человека фракция «Единая Россия» увеличилась в думах Верхнего Дуброва (взяли восемь мест из 10), Арамили (10 из 15), Байкаловского района (13 из 15), Верхнего Тагила (10 из 16), на одного — в Талице (18 из 20).

Неизменным число единороссов осталось в думах Ивделя (продолжают занимать 12 мест из 15), Каменского района (10 из 15), Свободного (семь из 10), Шалинского района (восемь из 15) и Режа (10 из 20).

Сокращение численности фракции «Единая Россия» произошло в думах шести муниципалитетов. На одного — в Слободо-Туринском районе (взяли 13 мест из 16), на два — в Верх-Нейвинском (7 из 10) и Каменске-Уральском (22 из 25), на три — в Таборинском районе (10 из 15), на шесть — в Артинском районе (10 из 15), на семь — в Пелыме (7 из 10). В последних двух была изменена численность депутатов с 19 до 15 и с 15 до 10 соответственно.

«Партия показала превосходные результаты. Хотя прогнозы были куда более пессимистичные для "Единой России", учитывая сложности нынешнего времени и реальную острую конкуренцию с другими партиями, но избиратель поддержал ее»,— отметил источник в правительстве Свердловской области.

Парламентская оппозиция

Оппозиционным партиям досталось всего 46 мест в местных думах вместо 66, как в 2021 году. Лучше всех выступила КПРФ, которой удалось избрать 26 своих депутатов. Коммунисты сохранили по одному депутату в думах Нижней Салды, Арамили, Верх-Нейвинского, Белоярского и Малышевского районов, увеличили фракцию до двух членов в Заречном, Реже, Слободо-Туринском районе и получили места в представительных органах Карпинска, Дегтярска (по одному), Шалинского и Ачитского районов (по два), Артинского района и Верхнего Дуброва (по три).

Количество коммунистов снизилось в думах Талицы (с двух до одного), Камышлова (с трех до одного) и Красноуфимска (с шести до одного), в полном составе КПРФ утратила фракции в Березовском, Рефтинском (состояли из одного депутата), Ивделе (из двух), Артемовском (из трех), Кушве (из четырех).

«Справедливой России» и ЛДПР удалось избрать всего по восемь и семь депутатов соответственно. Справедливороссы сохранили представительство в Ивделе, Рефтинском (по одному депутату), Малышевском районе (сократилось с двух до одного) и Реже (с восьми до трех) и провели кандидатов в думу Тугулыма, Среднеуральска (по одному). Фракция «Справедливой России» прекратила работу в Артинском районе, Карпинске, Нижних Сергах, Заречном, Шалинском и Алапаевском районе (состояла из одного депутата), Камышлове, Артемовском (из двух) и Березовском (из трех).

Либерал-демократы сохранили за собой места в думах Кушвы (одно), Артемовского (их число сократилось с пяти до четырех) и избрали по одному депутату в представительные органы Рефтинского и Малышевского районов, однако лишились представительства в Ачитском (один) и Алапаевском районах (два).

Единственной оппозиционной партией, которая улучшила свой результат по сравнению с 2021 годом, стали «Новые люди» — вместо одного депутата они избрали пять. Несмотря на утрату представительства в Карпинске, они впервые создали фракции в Реже, Верхнем Тагиле, Среднеуральске (по одному) и Каменске-Уральском (два).

Сокращение численности оппозиционных депутатов в местных думах связано с проведенной ими вялой избирательной кампанией в Свердловской области и самоцензурой, считает политолог Александр Белоусов. Эксперт отметил, что среди них наилучший результат показали «Новые люди», которые единственные «были готовы бороться за мандаты и выигрывать». «Они сражались за то, чтобы состояться как партия, а не как разовый политический проект»,— сказал господин Белоусов.

Самовыдвиженцы

Самовыдвиженцы заняли 84 депутатские места в местных думах, что на 65 меньше, чем по итогам выборов 2021 года. Единственными муниципалитетами, где выросло их количество, стали Таборинский район (с трех до пяти), Реж (с одного до четырех), Пелым (с одного до трех), Ивдель (с нуля до двух) и Красноуфимск (с нуля до одного).

В семи думах их число осталось неизменным, в 18 — снизилось, в трех — они полностью лишись мест.

Василий Алексеев