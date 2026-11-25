«Больше всего вопросов вызывает обязательный аукцион при продаже исключительного права. Покупатель патента получает право на изобретение, но ему еще предстоит договориться с командой, которая знает, как довести разработку до производства»,— говорит зампред совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин. С ноу-хау, по его словам, возникает другая трудность — участникам торгов нужно дать достаточно сведений, чтобы они могли предложить цену и при этом сохранить в тайне саму технологию. «Если заявку подала одна компания, организатору придется еще и обосновать, почему он считает ее предложение конкурентным. Критерии такой оценки стоит прямо указать в законе»,— отмечает эксперт.