Патенты выставят на аукцион
В правительстве ищут способы повысить эффективность вложений в науку
За вузами и научными организациями планируется закрепить исключительные права на разработки, созданные ими за счет бюджетных средств. Такую законодательную инициативу Минэкономики подготовило для решения проблемы низкого уровня коммерциализации открытий и изобретений. Также предлагается в обязательном порядке проводить аукционы при продаже исключительных прав. Начальная цена сделки будет определяться на рыночных условиях или специальными правилами — при этом стоимость продаваемых разработок может быть ниже расходов на их создание.
Минэкономики подготовило два законопроекта для повышения уровня коммерциализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), созданные образовательными и научными бюджетными и автономными учреждениями за государственный счет. Сейчас, как сообщил 23 ноября в Совете федерации глава ведомства Максим Решетников, на вузы и научные организации приходится почти половина всех патентных заявок на изобретения, но коммерциализируется из них (то есть приносит доход) лишь 2%.
Проектами за научными и образовательными учреждениями предлагается закрепить исключительные права на такие РИД. Необходимость в этом объясняется имеющейся правовой неопределенностью. Сейчас такие исключительные права принадлежат государству, а вузы и научные организации (полностью зависимые от учредителя и собственника имущества) существенно ограничены в возможности распоряжения ими.
Как пояснил министр, «государство далеко не самый эффективный участник коммерциализации, особенно в сфере интеллектуальной собственности». Поэтому права на РИД предложено дать тем, кто способен их капитализировать,— вузам и научным организациям, создавшим изобретение.
Исключением станут РИД, связанные с обороной и безопасностью, а также необходимые для государственных или муниципальных нужд.
Законопроектами при продаже таких исключительных прав предлагается закрепить обязательность проведения аукциона. Учреждение сможет заключить договор даже с единственным участником торгов, если его предложение будет конкурентным и соответствовать условиям договора.
Начальная цена РИД будет определяться независимым оценщиком или самим учреждением — в порядке, установленном правительством. Цена продажи может быть ниже расходов, понесенных на создание или приобретение РИД. Если руководитель действовал добросовестно и соблюдал установленные требования, он не будет отвечать перед учреждением за то, что стоимость исключительных прав впоследствии изменилась.
Сейчас, как пояснял Максим Решетников, «это основной момент, который не дает на местах управленцам вузов активно идти в коммерциализацию, потому что очень большие персональные риски принятия ответственности».
Также, по его словам, при выдаче лицензий на разработки научным организациям планируется дать больше свободы, чтобы они сами могли решать, кому передавать права.
Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает изменения «полезными и нужными». В большинстве случаев, поясняет он, бюджетные организации должны получать разрешение их вышестоящих организаций, возможно даже и Росимущества, для заключения каких-либо договоров на распоряжение их правами на патенты — и это крайне сложная процедура. Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина добавляет, что одного признания университета правообладателем недостаточно — законодательство должно также позволять ему самостоятельно распоряжаться правами. По ее мнению, предложенные изменения устраняют имеющуюся правовую неопределенность и облегчат коммерциализацию разработок.
«Больше всего вопросов вызывает обязательный аукцион при продаже исключительного права. Покупатель патента получает право на изобретение, но ему еще предстоит договориться с командой, которая знает, как довести разработку до производства»,— говорит зампред совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин. С ноу-хау, по его словам, возникает другая трудность — участникам торгов нужно дать достаточно сведений, чтобы они могли предложить цену и при этом сохранить в тайне саму технологию. «Если заявку подала одна компания, организатору придется еще и обосновать, почему он считает ее предложение конкурентным. Критерии такой оценки стоит прямо указать в законе»,— отмечает эксперт.