Чиновник отметил, что вся информация доведена до населения через родительские чаты. Иван Носков добавил, что если родители уже привели ребенка в образовательное учреждение, педагоги примут его и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Глава города призвал следить за сообщениями в родительских чатах, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.