В Самаре в школах Куйбышевского района отменили уроки после атаки БПЛА
В Куйбышевском районе Самары во всех школах отменены занятия в первую смену. Решение принято в связи с атакой БПЛА, сообщил глава города Иван Носков.
«Школы №№ 24, 74, 105, 129, 140, корпус школы № 177 на Новокуйбышевском шоссе сегодня работать не будут. Также сегодня не будут работать детские сады №№ 466, 350, 96 (они переведены в режим дежурных групп)», — говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что вся информация доведена до населения через родительские чаты. Иван Носков добавил, что если родители уже привели ребенка в образовательное учреждение, педагоги примут его и обеспечат безопасность, но занятий не будет. Глава города призвал следить за сообщениями в родительских чатах, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ночью и утром в среду над Самарской областью были сбиты 145 беспилотников. В результате атаки БПЛА погиб один человек. Повреждена инфраструктура.
В регионе объявлялась угроза беспилотной опасности. В международном аэропорту Курумоч введены ограничения на прием и отправление самолетов.