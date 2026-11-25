Арест бывшему нижегородскому вице-мэру Штокману продлили до марта
Срок ареста бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Илье Штокману и его брату Михаилу Штокману продлили на три месяца – до 8 марта 2027 года. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.
Защита и подсудимые возражали по поводу продления ареста, настаивая, что судебное следствие фактически завершено, все свидетели допрошены и повлиять на них невозможно. Однако суд решил, что фигуранты могут скрыться, если выйдут из СИЗО.
Как писал «Ъ-Приволжье», братьев Штокман обвинили в получении и посредничестве в получении взятки с легализацией от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова. По фабуле дела в 2022-2023 годах он перечислил 55 млн руб. со счетов подконтрольных компаний бетонному заводу «Вектор» — семейному бизнесу Штокман. Затем взятку размыли среди транзакций от других контрагентов, вывели через аффилированные фирмы и легализовали покупкой десяти земельных участков и квартиры в центре Нижнего Новгорода, полагает следствие.
Братья Штокман полностью отрицают вину. Ранее суд по антикоррупционному иску взыскал с них 328 млн руб. в виде прибыли завода и недвижимости. В отношении завода введена процедура наблюдения сроком четыре месяца по иску Сбербанка о банкротстве предприятия. Также Сбербанк банкротит Михаила Штокмана и его отца Олега.