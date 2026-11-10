Апелляция отказала Сбербанку в претензиях на землю завода семьи Штокман
Первый арбитражный апелляционный суд отказал Сбербанку в жалобе на отказ о введении обеспечительных мер в отношении земельных участков ООО «Бетонный завод Вектор» — бизнеса семьи бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, следует из судебной картотеки. Как писал «Ъ-Приволжье», Сбербанк инициировал банкротство предприятия из-за долга 305,4 млн руб., также банк добивается банкротства брата Ильи Штокмана Михаила и отца Олега. Ранее Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру наблюдения в отношении завода.
Илью и Михаила Штокманов обвинили в получении и посредничестве в получении взятки от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова. По фабуле дела, взяткодатель перечислил 55 млн руб. на счета завода под видом оплаты поставки гравия за выгодные условия муниципального контракта на строительство домов под расселение аварийного фонда. По антикоррупционному иску прокуратуры суд обратил в доход государства имущество семьи на 328 млн руб. в виде прибыли предприятия и недвижимости. Деятельность завода была остановлена в конце 2025 года из-за ареста счетов, и суд не исключил, что земельные участки предприятия также могут быть обращены в госсобственность, если активов не хватит на покрытие антикоррупционного иска.
При этом земельные участки, на которые претендовал Сбербанк, распоряжением минимущества Нижегородской области должны быть изъяты под строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода.