Вопреки доводам следствия лоббировать интересы бетонного завода Илья Штокман, по его словам, не мог, так как находился на СВО, а «Вектор» заключил договоры поставки гравия через десять месяцев после мобилизации чиновника. Михаил Штокман назвал контракты реальными и уточнил, что у компаний депутата возникли проблемы с поставками, из-за которых он закупался впрок: кроме муниципального жилья структуры Карима Ибрагимова планировали начать строить ЖК «Новый Бор». По словам Михаила Штокмана, купленные 38 тыс. т гравия составляли менее 10% от складских мощностей завода и хранились там до востребования, а сама легализация, по версии следствия, произошла раньше, чем компании депутата перечислили заводу якобы взятку. Подсудимый также предположил, что бывший депутат оговорил его и, благодаря уголовному делу, из-за которого завод «Вектор» прекратил работу, компании Карима Ибрагимова получили долю предприятия на рынке стройматериалов и кратно нарастил продажи.