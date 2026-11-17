Земля обедованная
Братья Штокман отрицают вину в получении и легализации взятки от экс-депутата
Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман и его брат Михаил не признали вину в получении 55 млн руб. взятки от экс-депутата Карима Ибрагимова за муниципальный жилищный контракт. По версии следствия, взятку под видом поставки гравия размыли в выручке семейного завода Штокман, вывели по фиктивным договорам займа и потратили на недвижимость. Михаил Штокман отметил, что ему вменили легализацию денег, которые еще не были получены, а Карим Ибрагимов оговорил его и брата ради захвата доли завода на рынке и земли под Восточный обход города.
Нижегородский районный суд 17 ноября допросил бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана и его брата Михаила, обвиненных в получении и легализации 55 млн руб. взятки от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова. Следствие полагает, что в 2022 — 2023 годах депутат со счетов подконтрольных фирм перечислил средства бетонному заводу «Вектор» семьи Штокман за комфортные условия муниципального контракта на строительство жилья под видом договоров поставки 38 тыс. т гравия, их размыли в выручке завода, по фиктивным договорам займа вывели через аффилированные компании и легализовали покупкой десяти земельных участков и квартиры в центре города. Более того, по версии следствия, для большей конспирации Карим Ибрагимов купил долю в компании «Ритер» супруги Ильи Штокмана. В мае 2026 года по антикоррупционному иску прокуратуры суд обратил в доход государства активы семьи на 328 млн руб. в виде ее недвижимости и прибыли завода.
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале судебного следствия братья не выразили отношения к предъявленному им обвинению, однако на допросе оба полностью отрицали вину. Илья Штокман рассказал, что избавился от семейных активов перед поступлением на муниципальную службу (по версии следствия, в 2020 году он передал долю в управление и после мобилизации на СВО в 2022 году номинально продал ее брату за 821 тыс. руб.) и никакой взятки не было. Бывший чиновник вспомнил, что город впервые решил самостоятельно строить жилье для расселения ветхого и аварийного фонда, а не покупать готовые квартиры, и Карим Ибрагимов был заинтересован в контракте для своей компании АГК: ей и аффилированным подрядчикам требовалась загрузка после пандемии COVID-19. Разговор о строительстве инициировал депутат, очереди из других застройщиков не было — их отпугнули цена, сжатые сроки, бюрократия и проблемные участки. Когда на совещании в мэрии встал вопрос о поиске подрядчика, Илья Штокман предположил, что структуры Ибрагимова с собственным производством стройматериалов могли бы взяться за стройку. В изменении условий контракта ничего криминального не было: они были стандартными, и подрядчик лишь обеспечил себе гарантии финансирования работ, которые АГК выполнила почти по себестоимости, а город обеспечил переселенцев жильем за полтора года вместо обычных четырех, отметил подсудимый.
Вопреки доводам следствия лоббировать интересы бетонного завода Илья Штокман, по его словам, не мог, так как находился на СВО, а «Вектор» заключил договоры поставки гравия через десять месяцев после мобилизации чиновника. Михаил Штокман назвал контракты реальными и уточнил, что у компаний депутата возникли проблемы с поставками, из-за которых он закупался впрок: кроме муниципального жилья структуры Карима Ибрагимова планировали начать строить ЖК «Новый Бор». По словам Михаила Штокмана, купленные 38 тыс. т гравия составляли менее 10% от складских мощностей завода и хранились там до востребования, а сама легализация, по версии следствия, произошла раньше, чем компании депутата перечислили заводу якобы взятку. Подсудимый также предположил, что бывший депутат оговорил его и, благодаря уголовному делу, из-за которого завод «Вектор» прекратил работу, компании Карима Ибрагимова получили долю предприятия на рынке стройматериалов и кратно нарастил продажи.
Более того, земельные участки бетонного завода потребовались для строительства Восточного обхода Нижнего Новгорода в рамках договора о комплексном развитии территории Гребного канала. Если обход не будет построен на областные средства, дорогу до будущего крупного ЖК инвестору придется строить за свой счет, выкупив земельные участки у «Вектора», напомнил Михаил Штокман. «Но благодаря действиям Карима стоимость этих участков практически обнулилась», — подытожил подсудимый. Илья Штокман понадеялся, что поговорит с бывшим близким другом-депутатом, когда «все это закончится».
Добавим, на землю завода также претендует Сбербанк, который банкротит предприятие, а также Михаила Штокмана и отца братьев как физлиц. Арбитражный суд отказал кредитору в претензиях на землю, которую областное минимущества распорядилось изъять под строительство объезда. При этом участки могут быть обращены в федеральную собственность, если имущества завода и семьи не хватит на исполнение антикоррупционного иска, отметил арбитраж.