Брать за брата

Защита заявила суду ходатайство об освобождении от уголовной ответственности бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, которому вместе с братом Михаилом инкриминировали взятку от экс-депутата Карима Ибрагимова за муниципальные контракты на строительство жилья. В 2022 году подконтрольные депутату компании перечислили 55 млн руб. бетонному заводу семьи Штокман по фиктивным договорам поставки гравия, взятку легализовали через покупку недвижимости, полагает следствие. Илья Штокман награжден за службу на СВО, однако второе условие для прекращения дела — приостановка расследования — не могло быть выполнено, полагает защита. Подсудимые еще не выразили своего отношения к обвинению, ранее суд обратил их активы в доход РФ по антикоррупционному иску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Рыскаль / Коммерсантъ Фото: Роман Рыскаль / Коммерсантъ

Ходатайство об освобождении бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана адвокат Андрей Наумов заявил перед началом судебного следствия 12 августа. Как писал «Ъ», Илью Штокмана и его брата Михаила Штокмана обвинили в получении и посредничестве в получении 55 млн руб. в виде взятки от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова с легализацией преступного дохода. Следствие полагает, что в 2022 — 2023 годах подконтрольные депутату юрлица перечислили деньги бетонному заводу «Вектор» — семейному бизнесу, которым руководил Михаил Штокман, — по фиктивным договорам поставки 13 т гравия. Взамен Илья Штокман через муниципальных чиновников обеспечил контракты на строительство домов для расселения аварийного фонда ООО СЗ АГК, подконтрольному Кариму Ибрагимову, на выгодных для застройщика условиях. Затем взятку размыли среди других транзакций от контрагентов бетонного завода, вывели на подставные фирмы и по договорам фиктивного займа с родственниками Штокман легализовали через покупку десяти земельных участков и квартиры в центре Нижнего Новгорода, следует из материалов дела.

В 2026 году суды изъяли в доход РФ активы семьи Штокман на 328 млн руб. в виде выручки завода «Вектор» и недвижимости по антикоррупционному иску прокуратуры, который был удовлетворен до рассмотрения уголовного дела по существу по аналогии с делом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (с него взыскали 8,6 млрд руб., полученных за счет совмещения госслужбы и бизнеса, — «Ъ»). Прокуроры доказали, что совладелец «Вектора» Илья Штокман с назначением на муниципальную службу в 2020 году продолжил руководить бизнесом: сначала он передал долю брату в управление, а после ухода на СВО в 2022 году номинально продал ее за 821 тыс. руб. Пока бывший вице-мэр служил, к нему обращались чиновники и контрагенты, которых он обеспечивал бетоном через Михаила Штокмана.

Адвокат напомнил суду, что контрактники и мобилизованные на СВО освобождаются от уголовной ответственности, если получили награды и производство по делу в отношении них приостановлено. Илья Штокман награжден двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и орденом Суворова. Однако второе обязательное для освобождения от ответственности условие не могло быть выполнено: на момент заключения контракта на военную службу Илья Штокман не был фигурантом уголовного дела, и производство в отношении него априори не могло быть приостановлено, считает защита. По фабуле дела, подсудимый совершил преступление и уже после участвовал в СВО и был награжден, поэтому второе условие на него не распространяется, а закон не регулирует последовательность выполнения условий, полагает Андрей Наумов.

Суд рассмотрит ходатайство защиты Ильи Штокмана 25 августа. Он сам сообщил суду, что понимает последствия освобождения от уголовной ответственности, которое в данном случае не является реабилитирующим основанием. Свое отношение к предъявленному и оглашенному в суде обвинению братья Штокман пока не выразили. На предварительном следствии и во время судебного спора с прокуратурой они настаивали, что контракт с АГК был подписан законно, Карим Ибрагимов заплатил за гравий, который остался лежать на складе бетонного завода, а имущество семьи было приобретено задолго до инкриминируемых событий, в том числе за счет продажи судоходной компании семьи Штокман структурам Карима Ибрагимова, который проходит по делу свидетелем.

Роман Рыскаль