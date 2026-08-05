Обратили в бедство

Нижегородский областной суд утвердил решение обратить в доход государства 328 млн руб. и недвижимость родственников бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, которые, по данным прокуратуры, были получены за счет взятки от экс-депутата Карима Ибрагимова. Взятку 55 млн руб. за контракт на строительство муниципального жилья замаскировали договорами поставки гравия с бетонным заводом семьи Штокман, размыли в выручке и легализовали покупкой квартиры и земли по договорам займов, полагает следствие. Илья Штокман и его брат Михаил не признали вину в получении взятки и легализации преступного дохода и доказывали, что семья заработала и приобрела недвижимость честно и давно, а вице-мэр не имел отношения к бизнесу и служил на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский областной суд 5 августа отклонил апелляционную жалобу адвокатов бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, его супруги, брата Михаила, родственников и шести семейных юрлиц на решение обратить в доход государства 328 млн руб. в виде прибыли бетонного завода «Вектор», сообщил корреспондент «Ъ», который присутствовал на заседании. Как писал «Ъ», братьям Штокман инкриминировали взятку 55 млн руб. от экс-депутата Карима Ибрагимова за муниципальный контракт для его компании АГК на строительство жилья под расселение ветхого фонда. По фабуле дела, застройщик перечислил деньги со счетов двух подконтрольных фирм бетонному заводу, которым руководил Михаил Штокман. При этом взятку замаскировали договорами поставки 13 т гравия, а затем размыли в выручке завода и легализовали через покупку десяти земельных участков и квартиры в центре Нижнего Новгорода по договорам займа с родственниками, а «Вектор» успел заработать за счет коррупционных средств 264 млн руб.

Следствие полагает, что после назначения на муниципальную должность в 2020 году Илья Штокман продолжал руководить семейным бизнесом как бывший соучредитель и номинально передал, а после мобилизации на СВО в 2022 году продал брату свою долю за 821 тыс. руб. В мае 2026 года по иску областной прокуратуры суд обратил активы семьи Штокман в доход РФ: представители ведомства доказали коррупционный доход по аналогии с делом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, с которого взыскали 8,6 млрд руб., полученные благодаря совмещению госслужбы с коммерцией. Иск прокуратуры был удовлетворен до рассмотрения уголовного дела по существу.

Адвокаты семьи Штокман заявили апелляционной коллегии судей, что подобная практика рассмотрения гражданских исков подменяет собой уголовное разбирательство. Они просили приостановить производство до приговора и назначить судебную экспертизу движения средств на счетах юрлиц, аффилированных с братьями. Защитники уверяют, что земля и квартира приобретены задолго до инкриминируемых событий, в том числе за счет продажи судоходной компании фирме господина Ибрагимова, и что договоры займа, по которым якобы выводили взятку, не были фиктивными, а расчеты истца неверны. Супруга Ильи Штокмана Елена Неймарк отметила, что приобрела квартиру за собственные 90 млн руб., которые годами лежали на ее счетах. Также семья получала дивиденды от прибыльного бизнеса по продаже бетона, в то время как Илья Штокман находился на СВО без связи и не мог вести дела, подчеркнули ответчики. Наконец, по договорам поставки гравия были уплачены налоги. Прокуроры парировали, что лоббирование интересов бизнеса Ильей Штокманом подтвердили свидетели из числа бывших муниципальных чиновников: на допросах они сообщили, что экс-вице-мэр консультировался по поводу контракта с АГК в ФАС и поручил им подготовить договоры подряда. Свои доводы представители прокуратуры подкрепили выводами Росфинмониторинга и ФНС о движении средств на счетах завода «Вектор».

Илья и Михаил Штокман по видеоконференции из СИЗО-1 сообщили, что события преступления не было, и активы изъяты незаконно. Бывший чиновник заявил, что факт взятки не доказан, и что пока это «просто голословное утверждение». «Все мои расходы, которые заявлены в иске прокуратуры, подтверждены моими доходами, причем на момент трудоустройства в мэрию. Более того, в 2014 году я официально задекларировал больше 100 млн руб. и заплатил все налоги. И деньги на расходы, которые прокуратура ставит под сомнение, у меня были»,— доказывал Илья Штокман. Михаил Штокман добавил, что спорные 55 млн руб. завод вскоре перевел на счета другой фирмы семьи, они не могли быть размыты в выручке предприятия и неясно, как эти деньги помогли заработать «Вектору». Братья и адвокаты посетовали, что семейные счета арестованы, и родственники остались без средств к существованию. Они попросили суд отменить решение о конфискации и заново рассмотреть дело, однако им было отказано.

Защита семьи Штокман пока не определилась, обжаловать ли решение в кассации. Уголовное дело братьев Нижегородский райсуд начнет рассматривать на следующей неделе.

Роман Рыскаль