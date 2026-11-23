Чем известен Дженсен Хуанг
Совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности гендиректора
Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно проголосовал за возвращение Дженсена Хуанга на должности президента, генерального директора и члена совета директоров. Ранее он покинул пост после публикаций о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Подробности биографии бизнесмена — в справке “Ъ”.
Дженсен (Чженьсюнь) Хуанг родился 17 февраля 1963 года на Тайване, детство провел в Таиланде. В девять лет родители отправили его со старшим братом в США к родственникам, а дядя определил детей в Баптистский институт Онейда в Кентукки. Во время учебы Хуанг мыл туалеты, подрабатывал посудомойщиком и официантом в Denny’s, сталкивался с побоями и травлей из-за китайского происхождения. Позже он называл этот суровый опыт «лучшим» в жизни, научившим адаптироваться и не сдаваться. В юности Чженьсюнь сменил имя на более американское — Дженсен.
В 1981 году Хуанг поступил в Университет штата Орегон на факультет электротехники, в 1984-м получил степень бакалавра. Карьеру начал в компании AMD, затем перешел в LSI Logic, где дослужился до главы подразделения Coreware, проектировавшего чипы. Параллельно окончил Стэнфорд со степенью магистра электротехники.
В 1993 году 30-летний Хуанг вместе с Крисом Малаховски и Кертисом Примом основал Nvidia — идея родилась за обедом в ресторане Denny’s в Сан-Хосе. Стартовый капитал составил $40 тыс. личных сбережений, затем компания привлекла около $20 млн венчурных инвестиций.
В 1996 году компания оказалась на грани банкротства; спасением стал контракт с Sega на $5 млн, позволивший разработать графический процессор RIVA 128. В 1999 году Хуанг вывел Nvidia на биржу и выпустил GeForce 256 — первый чип, названный GPU, что перенесло расчеты с центрального процессора на видеочип и перевернуло стандарты компьютерных игр. Сейчас он владеет около 3,6% акций Nvidia и считается крупнейшим индивидуальным акционером компании. В октябре 2025 года Nvidia стала первой в мире публичной компанией, чья рыночная капитализация превысила $5 трлн.
Дженсен Хуанг покинул руководящие должности в Nvidia 12 ноября 2026 года после публикаций о его внебрачной связи с предпринимательницей Элис Хуанг. Ее подозревают в шпионаже в пользу Китая. По данным американских спецслужб, она помогла Пекину заполучить новейшие микрочипы для искусственного интеллекта, экспорт которых в КНР запрещен. Позже СМИ сообщали, что у Хуанга было еще две любовницы, включая вице-президента Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
До скандала с увольнением Forbes оценивал состояние Хуанга в $143,7 млрд, после — в $110,1 млрд. Его признавали лучшим гендиректором мира по версии Fortune и Economist, включали в список 100 самых влиятельных людей Time, а в 2025 году он стал «Человеком года» по версии Financial Times.