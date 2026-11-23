Дженсен (Чженьсюнь) Хуанг родился 17 февраля 1963 года на Тайване, детство провел в Таиланде. В девять лет родители отправили его со старшим братом в США к родственникам, а дядя определил детей в Баптистский институт Онейда в Кентукки. Во время учебы Хуанг мыл туалеты, подрабатывал посудомойщиком и официантом в Denny’s, сталкивался с побоями и травлей из-за китайского происхождения. Позже он называл этот суровый опыт «лучшим» в жизни, научившим адаптироваться и не сдаваться. В юности Чженьсюнь сменил имя на более американское — Дженсен.