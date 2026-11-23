Nvidia вернула Дженсена Хуана на пост генерального директора
Совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за возвращение Дженсена Хуана на должности президента, генерального директора и члена совета директоров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Решение принято после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США, которые подтвердили отсутствие угрозы национальной безопасности.
Харви Джонс сохранил пост председателя совета директоров. Он поблагодарил Колетт Кресс за работу в качестве временного гендиректора, отметив, что она продолжит исполнять обязанности финансового директора.
Дженсен Хуан заявил, что возвращается с «величайшим смирением» и поблагодарил совет, сотрудников, партнеров и семью за поддержку.
Ранее совет создал комитет независимых директоров для расследования сообщений о том, что Дженсен Хуан стал целью иностранных спецслужб. Сформирован также комитет по нацбезопасности и экспортному контролю, а Nvidia ищет нового директора по комплаенсу.