Трамп поддержал решение Nvidia вернуть Хуанга на пост гендиректора
Президент США Дональд Трамп назвал правильным решение совета директоров Nvidia восстановить Дженсена Хуанга в должности президента, генерального директора и члена совета директоров компании. По словам американского президента, генеральный прокурор США подтвердил отсутствие доказательств того, что господин Хуанг был причастен к незаконному экспорту микрочипов в Китай.
«У правительства США нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в NVIDIA представляет какой-либо риск для национальной безопасности»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. NVIDIA следует продолжить тщательное внутреннее расследование соблюдения компанией требований экспортного контроля США, добавил американский президент.
«Стране необходимо лидерство Дженсена в NVIDIA для обеспечения успеха и процветания не только компании, но и американской экономики»,— отметил Дональд Трамп.
Nvidia отправила Дженсена Хуанга в отставку 12 ноября после появления информации о его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Американские спецслужбы проверяли данные о том, что она помогала Китаю заполучить новейшие микрочипы для искусственного интеллекта, экспорт которых в КНР запрещен.