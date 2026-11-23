Nvidia отправила Дженсена Хуанга в отставку 12 ноября после появления информации о его связи с предполагаемой китайской шпионкой. Американские спецслужбы проверяли данные о том, что она помогала Китаю заполучить новейшие микрочипы для искусственного интеллекта, экспорт которых в КНР запрещен.