Глава ОЗХО предупредила о риске прекращения операций в организации с 1 января
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может с 1 января приостановить запланированные операции. Об этом заявила гендиректор организации Сабрина Даллафиор. По ее словам, задержки обязательных платежей осложнили финансовое положение ОЗХО: к 23 ноября значительная часть взносов за 2026 год так и не поступила.
«Если мы не получим задолженности по взносам в самое ближайшее время, нам придется с 1 января приостановить запланированную оперативную деятельность, чтобы избежать невыполнения своих финансовых обязательств»,— сказала госпожа Даллафиор. С 1 декабря организация намерена заморозить часть работы.
Глава ОЗХО выступила на открытии 31-й сессии Конференции государств—участников Конвенции о запрещении химического оружия. Мероприятие проходит в Гааге 23–27 ноября.