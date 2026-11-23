Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может с 1 января приостановить запланированные операции. Об этом заявила гендиректор организации Сабрина Даллафиор. По ее словам, задержки обязательных платежей осложнили финансовое положение ОЗХО: к 23 ноября значительная часть взносов за 2026 год так и не поступила.