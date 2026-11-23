Зато компаньоны могут стать одним из самых необычных рынков в ближайшие несколько лет. И деньги здесь уже немалые. По оценке аналитиков Sensor Tower, только в первом квартале такие приложения принесли около $150 млн. Исследователи уже называют это близостью по запросу. Люди хотят платить за ощущение, что кому-то нужны, что их помнят и ждут. Конечно, это все иллюзорно. Но что ж, у всех свои недостатки.