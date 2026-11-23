«Близость по запросу»
Анна Кулецкая — о том, как люди переживают расставание с чат-ботом
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Возможно, скоро среди причин расставания с любимым появится еще одна: партнер изменился после обновления программного обеспечения.
Психологи уже давно изучают поведение людей, которые влюбляются в чат-ботов, ревнуют их и переживают из-за потери. Недавно в Psychology & Marketing вышла еще одна свежая работа. Исследователи проанализировали свыше 1000 обсуждений приложения Replika на Reddit и опросили еще 600 американцев, которые общаются с ее компаньонами. Выяснилось, что чем более заботливым и эмоционально отзывчивым кажется бот, тем выше пользователи оценивают собственное благополучие. Но при этом растет и тревога, что эти отношения они контролировать не могут.
Например, разработчики решают что-то донастроить, и виртуальный друг начинает вдруг отвечать сухо. Для компании это чисто технический шаг, а вот для некоторых впечатлительных пользователей практически расставание со всеми вытекающими. Впрочем, кино, как обычно, предсказало эти последствия еще раньше. Привязанности героев к бездушным машинам, например в фильме «Она» и эпизодах «Черного зеркала», ни к чему хорошему не привели.
Зато компаньоны могут стать одним из самых необычных рынков в ближайшие несколько лет. И деньги здесь уже немалые. По оценке аналитиков Sensor Tower, только в первом квартале такие приложения принесли около $150 млн. Исследователи уже называют это близостью по запросу. Люди хотят платить за ощущение, что кому-то нужны, что их помнят и ждут. Конечно, это все иллюзорно. Но что ж, у всех свои недостатки.