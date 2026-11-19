Путин: Россия пригласила европейских переговорщиков в Москву
Президент Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию.
«Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию», — заявил Владимир Путин по итогам совместных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Китае.
«После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог по Украине», — добавил президент. По его словам, у российской стороны есть вопросы относительно формы поддержки Украины со стороны Евросоюза.
«Вот сейчас говорят о присоединении Украины к Евросоюзу в полном формате… Но возможное военное сотрудничество в любой форме — это, конечно, проблема, на которую мы должны обратить особое внимание», — пояснил Владимир Путин.
«Мы постоянно повторяем одно и то же, что для нас является неприемлемым введение любых (иностранных) войск на территорию Украины", - подчеркнул президент РФ.
Он заявил, что смысл спецоперации в том, что «мы хотим прекращения войны». «А нам говорят, что сразу после этого введут войска (на Украину). Что же это такое? Значит они (европейцы) не хотят мира на Украине», — сказал Владимир Путин .
«Вот с этим надо разобраться. Поэтому мы пригласили представителей Евросоюза приехать в Москву и поговорить на все эти темы. Обсудить все вопросы безопасности и Украины, и России, и Европы», — добавил президент.