«Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии в сфере внешней политики и политики безопасности, силами обороны и пограничной охраной. Я также проинформировал о произошедшем ключевых партнеров и союзников. Благодарю наши власти за профессиональные и целеустремленные действия»,— написал господин Стубб в соцсети X. Он также заверил, что безопасность Финляндии будет обеспечена.