Президент Финляндии прокомментировал атаку на российский сухогруз в Финском заливе
Атака произошла 21 ноября, когда сухогруз следовал из Петербурга в Калининград
Президент Финляндии Александр Стубб назвал серьезным инцидент с российским сухогрузом, который 21 ноября подвергся атаке беспилотников в Финском заливе. Он сообщил, что проинформировал о произошедшем ключевых партнеров и союзников страны.
«Я поддерживаю тесный контакт с руководством Финляндии в сфере внешней политики и политики безопасности, силами обороны и пограничной охраной. Я также проинформировал о произошедшем ключевых партнеров и союзников. Благодарю наши власти за профессиональные и целеустремленные действия»,— написал господин Стубб в соцсети X. Он также заверил, что безопасность Финляндии будет обеспечена.
Об атаке на российское грузовое судно, следовавшее из Петербурга в Калининград, ранее сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, два беспилотника ударили по сухогрузу в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от российской границы. Позднее «Ъ» сообщил, что к судну подошло российское спасательное судно, а эвакуация экипажа не потребовалась. Судовая команда рассчитывала продолжить движение по маршруту.
Финская пограничная служба сообщала о пожаре на борту судна и координации спасательной операции. По данным ведомства, сухогруз находился у побережья города Ловииса.
Представитель сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен допустил причастность Украины к атаке, однако подчеркнул, что точных данных о причинах нападения пока нет.
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что атака не повлияет на снабжение региона. По его словам, он поддерживает связь с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и Росморречфлотом.