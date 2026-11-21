К атакованному в Финском заливе сухогрузу подошло российское спасательное судно
К российскому сухогрузу, атакованному беспилотниками в международных водах Финского залива, подошло российское спасательное судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Эвакуация команды не потребовалась. «Ситуация на борту находится под контролем. Судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что взаимодействует с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных по этому вопросу.
Атака произошла днем 21 ноября. По судну, шедшему в Калининград, ударили два беспилотника. Инцидент произошел в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы.