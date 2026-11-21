Пограничная служба Финляндии направила патруль к атакованному дронами судну
Финская пограничная служба руководит операциями по спасению и предотвращению экологических катастроф после атаки на грузовое судно у берегов Ловийсы в финских территориальных водах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным погранслужбы, на судне Sparta II произошел пожар. Для морского движения и людей угрозы нет. Вокруг судна создали зону ограниченного доступа, чтобы обеспечить безопасность. Пограничная служба координирует свои действия с соседними странами, в том числе с российскими спасательными службами.
К судну направили патруль, спасатели готовятся к эвакуации членов экипажа. По предварительным данным, никакого экологического ущерба не зафиксировано.
Об атаке на грузовое судно сегодня сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его данным, судно попало под удар двух беспилотников в нейтральных водах Финского залива — в трех морских милях от российской границы.