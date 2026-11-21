По данным погранслужбы, на судне Sparta II произошел пожар. Для морского движения и людей угрозы нет. Вокруг судна создали зону ограниченного доступа, чтобы обеспечить безопасность. Пограничная служба координирует свои действия с соседними странами, в том числе с российскими спасательными службами.