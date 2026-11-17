Редкий случай: проиграв за 69 минут 2:6, 2:6, дебютант Nitto ATP Finals не смог зацепить на своей второй подаче ни одного очка. Тем не менее к матчу с Алькарасом, который пройдет в среду, 18 ноября, и начнется в 16:00 по московскому времени, россиянин подходит с правильным настроем. На пресс-конференции после победы над Коболли он подчеркнул, что «Алькарас — потрясающий игрок», но при этом не стал сбрасывать со счетов самого себя. «Думаю, на этом корте у меня больше всего шансов его обыграть. Благодаря быстрому покрытию здесь можно зарабатывать больше легких очков на подаче и, возможно, чаще пробивать сзади навылет. Нужно просто постараться показать свой лучший теннис и использовать шансы»,— сказал Медведев.