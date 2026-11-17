Дорогу осилит подающий
Даниил Медведев успешно стартовал на Nitto ATP FInals
В Турине набирает ход итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,75 млн. В первом туре группового этапа Даниил Медведев, ни разу не отдав свою подачу, в двух партиях справился с финалистом Roland Garros итальянцем Флавио Коболли. Следующим соперником россиянина, который благодаря этой победе закрепился на пятом месте в рейтинге, будет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, переигравший американца Фрэнсиса Тиафо.
В этом году Nitto ATP Finals проходит на чрезвычайно быстром покрытии. По официальным данным, индекс скорости корта, учитывающий трение, атмосферное давление в зависимости от высоты над уровнем моря, погодные условия и другие факторы, способные влиять на отскок мяча, составляет 45,8. Для туринского зала Inalpi Arena, на котором мужское итоговое состязание проводится с 2021 года, это максимальный показатель: например, в 2024 году он составлял 39,9, а в прошлом сезоне — 40,4. И данное изменение, разумеется, не могли не заметить те участники турнира, которые приехали на него не в первый раз, в том числе Даниил Медведев.
Россиянину на Nitto ATP Finals выпало стартовать матчем против итальянца Флавио Коболли.
В плане мировой известности он, конечно, уступает травмированному Яннику Синнеру, но благодаря нескольким ярким выступлениям в ходе нынешнего сезона превратился в Италии в спортивную звезду национального масштаба. Главным достижением 24-летнего теннисиста из Флоренции, у которого на шее можно заметить татуировку с изображением флорентийской лилии, символа родного города, в этом году является выход в финал Roland Garros. К нему Коболли добавил победу на турнире категории 500 в Акапулько, полуфинал «мастерса» в Цинциннати, четвертьфинал Wimbledon и еще несколько серьезных результатов, позволивших ему, несмотря на серию осенних неудач, стоять сейчас в рейтинге шестым. После мышечной травмы левой ноги, полученной в конце октября на турнире в Вене, его выступление в Турине находилось под вопросом, однако болезненное повреждение оказалось обычным растяжением, которое удалось быстро залечить.
Характер игры просматривался без особого труда. Было ясно, что Медведев сделает ставку на мощную подачу, которая на быстром покрытии является главным козырем. Так оно и вышло. Причем россиянин вводил мяч в игру настолько хорошо, что соперник не заработал ни одного брейк-пойнта. Тем не менее первая партия получилась упорной. Коболли удачно чередовал неудобные для россиянина косые подачи под право с эйсами по центру и был очень хорош в затяжных розыгрышах. Это позволило ему в четвертом гейме отыграться с 15:40, в восьмом гейме — с 0:40 и довести дело до тай-брейка, на котором Медведев добился решающего преимущества лишь в самом конце.
Во втором сете итальянец при поддержке болельщиков продолжал прекрасно перемещаться по площадке, бегая из угла в угол и порой удачно сбивая Медведева с ритма укороченными ударами. Но подобная игра на грани собственных возможностей требовала предельной концентрации внимания, и стоило ей немного снизиться, как россиянин, сделавший в седьмом и девятом геймах два брейка, устремился к победе. В итоге — 7:6 (7:4), 6:3 за 1 час 25 минут. С учетом девяти эйсов, сделанных россиянином, Коболли не принял 61% медведевских подач, что является показателем их высокого качества. Да и общее соотношение выигранных очков — 70 против 55, даже несмотря на равный первый сет, подтверждает полную закономерность победы чемпиона итогового турнира 2020 года.
Во втором туре Медведеву будет гораздо сложнее, ведь его следующий соперник, испанец Карлос Алькарас, продемонстрировал прекрасную форму в матче против американца Фрэнсиса Тиафо.
Редкий случай: проиграв за 69 минут 2:6, 2:6, дебютант Nitto ATP Finals не смог зацепить на своей второй подаче ни одного очка. Тем не менее к матчу с Алькарасом, который пройдет в среду, 18 ноября, и начнется в 16:00 по московскому времени, россиянин подходит с правильным настроем. На пресс-конференции после победы над Коболли он подчеркнул, что «Алькарас — потрясающий игрок», но при этом не стал сбрасывать со счетов самого себя. «Думаю, на этом корте у меня больше всего шансов его обыграть. Благодаря быстрому покрытию здесь можно зарабатывать больше легких очков на подаче и, возможно, чаще пробивать сзади навылет. Нужно просто постараться показать свой лучший теннис и использовать шансы»,— сказал Медведев.