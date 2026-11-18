Во второй половине первой партии Алькарас полностью владел инициативой, наслаждаясь своим любимым, очень красивым теннисом по всему корту и перекрывая за счет безупречного движения все его линии. Следствием этого стала серия из семи выигранных им геймов. Поведя во втором сете с брейком — 2:1, Алькарас попросил врача плотно перебинтовать себе левое бедро. В коротком интервью на корте по окончании встречи испанец не скрывал, что после медицинского тайм-аута он решил не выкладываться полностью на приеме, концентрируясь на своей подаче. Но это не помогло Медведеву отыграться. Финиш был уже близок. В результате — 6:2, 6:4 за 1 час 12 минут.