Бинт победе не помеха
Даниил Медведев уступил травмированному Карлосу Алькарасу на Nitto ATP Finals
Во втором туре продолжающегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,75 млн Даниил Медведев в двух партиях уступил лидеру своей группы испанцу Карлосу Алькарасу. Таким образом, дальнейшая турнирная судьба россиянина, имеющего одну победу, будет зависеть от исхода его третьего матча против американца Фрэнсиса Тиафо. Тем временем первым полуфиналистом Nitto ATP Finals стал лидер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии, который выиграл оба матча в другой группе.
Задача, которая стояла перед Даниилом Медведевым в этой встрече, выглядела сложнейшей. Последние результаты Карлоса Алькараса говорили сами за себя. Испанец взял титулы в Вене и Париже, очень легко разобрался с Фрэнсисом Тиафо на старте итогового турнира и выиграл, таким образом, десять матчей подряд, отдав в них всего один сет. Таким же непобедимым на финише двух предыдущих сезонов выглядел Янник Синнер, и самое удивительное заключается в том, что для Алькараса подобная стабильность на турнирах, проходящих в залах, нехарактерна. До нынешней осени испанец выиграл под крышей лишь один титул.
Даниил Медведев начал эту встречу так же уверенно, как заканчивал предыдущую, с итальянцем Флавио Коболли, который ни разу не смог выиграть на чужой подаче более двух очков. Но уже в третьем гейме Алькарас едва не довел дело до брейк-пойнта. А после пятого гейма, по ходу которого у Медведева за двойной ошибкой последовал удар слева в сетку, испанец повел с брейком.
Расчет россиянина на то, что очень быстрое покрытие туринского корта поможет ему брать больше легких очков, чем обычно, не оправдался.
Во второй половине первой партии Алькарас полностью владел инициативой, наслаждаясь своим любимым, очень красивым теннисом по всему корту и перекрывая за счет безупречного движения все его линии. Следствием этого стала серия из семи выигранных им геймов. Поведя во втором сете с брейком — 2:1, Алькарас попросил врача плотно перебинтовать себе левое бедро. В коротком интервью на корте по окончании встречи испанец не скрывал, что после медицинского тайм-аута он решил не выкладываться полностью на приеме, концентрируясь на своей подаче. Но это не помогло Медведеву отыграться. Финиш был уже близок. В результате — 6:2, 6:4 за 1 час 12 минут.
«Встречаясь с Медведевым, вы должны чувствовать себя спокойно, даже расслабленно, поскольку приходится играть много длинных розыгрышей. И это то, о чем я думал сегодня в некоторых непростых моментах»,— отметил испанец.
Неудача Медведева, которую с учетом нынешней формы Алькараса можно назвать вполне ожидаемой, отнюдь не ставит крест на усилиях россиянина пробиться в полуфинал.
На фоне Коболли в первом туре Медведев выглядел весьма неплохо, и в пятничном матче против американца Фрэнсиса Тиафо, который в 28 лет впервые принимает участие в Nitto ATP Finals, у него наверняка будут шансы, даже несмотря на сентябрьское поражение в четвертом круге Открытого чемпионата США.
Что касается Алькараса, то он с двумя уверенными победами практически обеспечил себе выход из группы. А чтобы это случилось наверняка, в вечернем матче четверга, который проходил ночью по московскому времени, Тиафо должен был взять у Коболли один сет.
Тем временем в другой группе во вторник, 17 ноября, уже определился первый полуфиналист. Им стал лидер мирового рейтинга Александр Зверев из Германии, который в седьмой раз подряд переиграл американца Бена Шелтона — 6:2, 7:6 (7:4). О зрелищности этой встречи двух теннисистов, обладающих мощными подачами, говорит следующий факт: она продолжалась более полутора часов, но мяч находился в игре всего десять минут.