«Произошел разрыв поколений»

Если старик или старуха долго болели, они лишались ухода, лежа в грязных лохмотьях без воды и еды, на это смотрели равнодушно, поскольку считалось, что долго живущие люди «заедают чужой век». Зинара Мухина пишет: «Со смертью старых людей семья не ощущала никакого урона, а, напротив, освобождалась от обузы. Когда заболевала старуха-мать, можно было услышать: "Ей только и дело, что лежать, а тут горб мокрый от работы, тоже не хуже бы ее съел получше, да нечего". Если родной сын или дочь еще стеснялись высказывать свои чувства вслух, невестки не скрывали чувства досады и злобы, когда старики и старухи долго болели, и чувства радости, когда видели приближение конца». Примеры, когда дети обрекали стариков на гибель, выгоняли нищенствовать или бросали в сарай, чтобы не слышать стонов, объясняют, почему в деревне боялись не смерти, а длительной болезни. «Такое отношение, полностью лишенное гуманности и милосердия, нельзя объяснить лишь врожденным жестокосердием. Причину следует искать в бедности и беспросветной нужде, притупляющей элементарные человеческие чувства»,— подводит черту Зинара Мухина.