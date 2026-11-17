Дело доходило и до рукоприкладства. Однажды Павел, встретив на улице офицера гвардейского полка с неисправностью в одежде, в раздражении ударил его тростью — а на другой день приказал подать ему отставку, «так как в русской армии не может оставаться офицер, потерпевший оскорбление». В другом случае поручику Конногвардейского полка Милюкову было назначено наказание палками — сто ударов — за неисполнение команды при построении, которой он, по его словам, не слышал. Великий князь Константин Павлович не привел приговор в исполнение, приняв ответственность на себя, и Милюков позже был принят на службу с повышением на два чина. Но сам факт назначения такого наказания офицеру показателен: грань между «благородным» сословием и теми, кого наказывают телесно, стиралась.