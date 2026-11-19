«Движение первых» было создано в 2022 году, законопроект о создании организации был внесен в Госдуму в день 100-летия пионерии — 19 мая 2022 года. Цель объединения — содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». В Свердловской области первичные отделения «Движения первых» стали открывать в 2023 году, а первым председателем реготделения стала Наталья Ермаченко. В 2025 году Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил ее к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. за хищение 4,7 млн руб. На посту ее сменила Ирина Грибан. В 2026 году она попыталась избраться в Госдуму от «Единой России», однако не получила мандат.